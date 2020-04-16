هلع في تركيا بعد ساعات من حظر التجول.. 10 أخبار عالمية لا تفوتك اليوم الخميس

استعرضت الإعلامية هند النعسانى ببرنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أبرز الأخبار العالمية اليوم، الخميس 16-4-2020.
الأمن العراقى يعلن مقتل 23 داعشيا
بمحافظة كركوك.
التحالف: الحوثيون اخترقوا وقف إطلاق
النار 95 مرة خلال 24 ساعة
السوادن: استرداد عقارات بمليارات
الدولارات من قادة نظام البشير
ماكرون يدعو إلى مساعدة دول إفريقيا
وإلغاء جزء كبير من ديونها
مصرع طيارين اثنين جراء تحطم طائرة
تدريب عسكرية شرق باكستان
حزمة إنقاذ مالية للدول المتضررة من
الوباء فى أوروبا
الرئيس البرازيلي لا يصدق بكورونا ويزور
مستشفى بلا كمامة
الجيش الروسي يحصل على طائرة للإنذار
المبكر من الجيل الجديد
"هلع" في تركيا بعد ساعات من
حظر التجوال
حرائق الغابات تقترب بشكل كبير من مفاعل
تشيرنوبل النووى