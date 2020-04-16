AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هلع في تركيا بعد ساعات من حظر التجول.. 10 أخبار عالمية لا تفوتك اليوم الخميس

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:47 ص
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
Advertisements
هاجر إبراهيم
استعرضت الإعلامية هند النعسانى  ببرنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أبرز الأخبار العالمية اليوم، الخميس 16-4-2020.


وجاءت أهم الأخبار العالمية على النحو التالى: 

الأمن العراقى يعلن مقتل 23 داعشيا بمحافظة كركوك.


التحالف: الحوثيون اخترقوا وقف إطلاق النار 95 مرة خلال 24 ساعة


السوادن: استرداد عقارات بمليارات الدولارات من قادة نظام البشير


ماكرون يدعو إلى مساعدة دول إفريقيا وإلغاء جزء كبير من ديونها


مصرع طيارين اثنين جراء تحطم طائرة تدريب عسكرية شرق باكستان


حزمة إنقاذ مالية للدول المتضررة من الوباء فى أوروبا


الرئيس البرازيلي لا يصدق بكورونا ويزور مستشفى بلا كمامة


الجيش الروسي يحصل على طائرة للإنذار المبكر من الجيل الجديد


"هلع" في تركيا بعد ساعات من حظر التجوال


حرائق الغابات تقترب بشكل كبير من مفاعل تشيرنوبل النووى


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العراق: إغلاق مداخل ومخارج محافظة كركوك حتى إشعار آخر بسبب كورونا

أهم الأخبار: مجلس الوزراء ينفي 6 شائعات أبرزها حظر التجوال.. والصحة تعلن عدد الوفيات والمصابين

هند النعساني: الاتحاد الأوروبي تخلى عن إيطاليا بعد تفشي وباء كورونا على أراضيها

توافر السلع الغذائية وأسعار البترول الأبرز.. 9 أخبار اقتصادية لا تفوتك اليوم الخميس.. فيديو

أوكرانيا: السيطرة على حريق استمر لأسبوع بالمنطقة المحظورة لـ تشيرنوبل

ترشيحاتنا

لا دليل على ذلك.. أول تعليق صيني على صنع فيروس كورونا في مختبر ووهان

على رأسهم الزمالك.. 7 أندية تتمسك بإلغاء الدوري الممتاز

أحمد فريد عن أزمة داليا البحيري: واضحة ومش بوشين

سعر الذهب اليوم الخميس 16-4-2020

أخبار الفن.. صدمة زوجة أحمد الفيشاوى.. محضر شيما الحاج.. رد قوى من أحمد فهمى على محمد رمضان

مرتضى منصور: الجنايني يكره الزمالك.. ولن نكمل الدوري.. وعودة أحمد رفعت للفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل شم النسيم .. نصائح لتخليل الفسيخ في المنزل

بالأبيض المميز.. يارا تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

احذر.. السمنة تزيد من فرص الإصابة بـ فيروس كورونا