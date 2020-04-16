محافظ جنوب سيناء: ممنوع التجمعات في شم النسيم.. وفحص القادمين بكمين عيون موسى

شدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على ضرورة منع التجمعات للمواطنين في يوم شم النسيم، وتطبيق الفحص الطبي لكل القادمين في كمين عيون موسى ورأس محمد.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بمكتبه بشرم الشيخ لجميع القيادات الأمنية، بحضور القيادات الأمنية وغرفة الفنادق والمعنيين للتأكيد على قرارات مجلس الوزراء بشأن الأعياد وشم النسيم.