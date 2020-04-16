محافظ جنوب سيناء: ممنوع التجمعات في شم النسيم.. وفحص القادمين بكمين عيون موسى

شدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على ضرورة منع التجمعات للمواطنين في يوم شم النسيم، وتطبيق الفحص الطبي لكل القادمين في كمين عيون موسى ورأس محمد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بمكتبه بشرم الشيخ لجميع القيادات الأمنية، بحضور القيادات الأمنية وغرفة الفنادق والمعنيين للتأكيد على قرارات مجلس الوزراء بشأن الأعياد وشم النسيم.
حضر الاجتماع كل من المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء واللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة واللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخليه مدير أمن جنوب سيناء والقيادات الأمنية ومديري المرور والحماية المدنية وغرفة الفنادق والطب الوقائي.
وشدد المحافظ على قرارات رئيس مجلس الوزراء بخصوص منع التجمعات خلال فترة الأعياد وشم النسيم، مشيرا إلى ضرورة الالتزام والتطبيق الحاسم لجميع الإجراءات الاحترازية لمنع أي تجمعات خلال فترة الأعياد وشم النسيم.
كما شدد فودة على ضرورة استمرار الغلق الكامل ودون تهاون للحدائق العامة و المتنزهات والشواطئ وكذلك الميادين العامة التي بها مناطق خضراء وأية أماكن قد تشهد تجمعات.
كما أكد المحافظ تكليف رئيس الجمهورية باستغلال فترة الحظر في رفع مخلفات القمامة والاستمرار في أعمال التطهير بجميع المنشآت والطرق على مستوى مدن المحافظة.
بالإضافة لاستمرار حملات إزالة مخالفات البناء بجميع بالمدن، ومتابعة صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة وتقديم تقرير شامل لها.
وأشار فودة إلى منع إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية مع استبدالها بالمواد الغذائية وتوصيلها للمنازل لمستحقيها سواء من مواطني المحافظة أو العمالة غير المنتظمة والمتضررين من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، مع التأكيد على الكشف اليومي للعمال بكافة مواقع العمل علي أرض المحافظة والفحص الطبي لجميع المواطنين بكمين عيون موسى ورأس محمد.
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