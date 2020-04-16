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قيادة العمليات المشتركة تستنكر اختراق تركيا لـ الأجواء العراقية

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:47 ص
طائرات تركية - أرشيفية
طائرات تركية - أرشيفية
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شيرين عادل
أفادت فضائية اكسترا نيوز فى خبر عاجل لها ، عن استنكار قيادة العمليات المشتركة فى العراق بقيام طائرات تركية باختراق الأجواء العراقية.


ويخوض الجيش  الليبي أيضًا حربًا ضد الجيش التركى بكامل قوته البرية والبحرية والجوية والإلكترونية  وهو ما صرح به أمس الأربعاء اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبي.


وأكد المسماري أن مطارات تركيا مازالت تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميًا لدعم التنظيمات الإرهابية، لافتًا إلى أن الطائرات التركية المسيرة مازالت تستهدف قوافل الإمدادات الطبية والغذائية فى ليبيا.
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