لعدم التزامهم.. غلق وتشميع 12 مقهى في كفر الدوار

شدّد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف واستمرار الحملات اليومية لتنفيذ كل القرارات بشأن غلق المقاهى والكافتيريات والمحال العامة والتجارية وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.





ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة التنفيذية بتفعيل كل القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا مع المتابعة المستمرة لالتزام المحال بتطبيقها للحد من انتشار الفيروس.





وبحسب بيان، اليوم، الخميس، قامت الوحدات المحلية بمراكز (كفر الدوار- دمنهور- الدلنجات - شبراخيت - أبو المطامير - بدر) بحملات موسعة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة وشرطة المرافق، أسفرت عن غلق وتشميع 12 مقهى لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، وكذلك تحرير 5 محاضر بيئة بكفر الدوار.





وتمكنت الحملة من فض تجمعات عشوائية للباعة الجائلين بقرية كفر السابي بشبراخيت و فض الأسواق بقرى الصديق الجديدة وسوق النجيلي بمركز ومدينة أبو المطامير، و تجمعات سوق سنهور بمركز ومدينة دمنهور.



