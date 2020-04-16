طبيب متعافى من كورونا: البسمة والمرح سلاح الأطباء في مستشفى العزل

قال الدكتور أحمد مهران، طبيب متعافى من فيروس كورونا، إن مريض كورونا يحتاج تناول العلاج بانتظام، بالإضافة إلى ضرورة الرعاية المنتظمة داخل المستشفى طوال فترة العلاج.
وأضاف "مهران"، خلال حواره عبر الهاتف ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الفيروس عبارة عن أنواع متعددة، كل مريض يصُاب بنوع معين أو بنسب معينة.
وأشار الطبيب المتعافى من فيروس كورونا، إلى أن الفريق الطبى كله يتعامل بطريقة لطيفة لرفع الروح المعنوية للمرضى، فالمستشفى لا يخلو من البسمة والضحك.
وتابع أنه خرج من المستشفى منذ ثلاثة أيام، مؤكدا أنه من الضرورى أن يكون هناك فترة عزل منزلى لمدة 14 يوما بعد التعافي.
وأضاف "مهران"، خلال حواره عبر الهاتف ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الفيروس عبارة عن أنواع متعددة، كل مريض يصُاب بنوع معين أو بنسب معينة.
وأشار الطبيب المتعافى من فيروس كورونا، إلى أن الفريق الطبى كله يتعامل بطريقة لطيفة لرفع الروح المعنوية للمرضى، فالمستشفى لا يخلو من البسمة والضحك.
وتابع أنه خرج من المستشفى منذ ثلاثة أيام، مؤكدا أنه من الضرورى أن يكون هناك فترة عزل منزلى لمدة 14 يوما بعد التعافي.