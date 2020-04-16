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فيروس كورونا المستجد.. الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة.. قدرة الفول الاخضر على رفع المناعة .. احرص على تناول الزنجبيل بالعسل

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن
مع تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد يجب اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة بعناية لتجنب الاصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وكشفت منظمة الصحة العالمية، الخطوات الصحيحة لإرتداء الكمامة والطريقة الصحيحة للتخلص منها: 
– يقتصر استخدام الكمامة على العاملين الصحيين ومقدمي الرعاية والأشخاص المصابين بأعراض تنفسية مثل الحمى والسعال.

– نظف يديك قبل وضع الكمامة بالماء والصابون أو بمطهر كحولي. 

– قم بفحصها قبل إرتدئها وحدد الطرف العلوي من الكمامة، وتأكد من توجيه الجانب الصحيح من الكمامة إلى الخارج وهي الجهة الملونة. 

– ضع الكمامة على وجهك ومن ثم اضغط على الشريط المعدني أو الطرف المقوى للكمامة ليتخذ شكل أنفك، واسحب الجزء السفلي من الكمامة لتغطي فمك وذقنك.

– اخلع الكمامة بنزع الشريط المطاطي من خلف الأذنين وابعدها لتجنب ملامستها وجهك أو ملابسك لانها مليئة بالميكروبات. 

– ضعها في كيس وتخلص من الكمامة المستعملة على الفور برميها في صندوق نفايات مغلق.

– نظف يديك بعد ملامسة الكمامة أو رميها بفركهما بمطهر كحولي، أو إذا بغسلهما بالماء والصابون. 

ونصحت منظمة الصخة بإرتداء الكمامة في حالات معينة : 
- إذا كنت تعتني بشخص مصاب بكوفيد-19 أو يشتبه بأنه مصاب بالمرض، والثانية هو إذا كنت تسعل أو تعطس أو تشتبه في أنك مصاب بفيروس كورونا.

وتساعد الكمامة على التقاط الرذاذ الذي ينشره السعال والعطس والأنفاس، وهي طرق الانتقال الرئيسية لفيروس كورونا المستجد.

يجب تقوية الجهاز المناعي لمحاربة الفيروسات والمكروبات بطريقة تمنع وصولة لجسم الانسان، ويجب تناول الاطعمة التي تقوي الجهاز المناعي والغنية بالفيتامينات والحديد. 

ويعتبر الجهاز المناعي السلاح الواقي من فيروس كورونا المستجد عن طريق حمايته من دخول الجسم، ويمكن تقوية الجهاز المناعي من خلال الاطعمة والمشروبات. 

وعرضت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية، فوائد الفول الاخضر في تقوية المناعة: 

- يحتوي الفول الأخضر على العديد من الفيتامينات مثل ( أ ، ب ، ج ) ونسبة عالية من الألياف والبروتينات وحمض الفوليك ، الحديد، والبوتاسيوم، والفسفور، والكالسيوم. 

- يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

-يساعد على تطهير المعدة والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

يخلص الجسم من انتفاخات البطن والغازات والإمساك.

-يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.

-يساعد على تقوية المناعة والحماية ضد الفيروسات والانفلونزا وخاصة فيروس كورونا. 

-يساعد الفول الاخضر على إدرار البول. 

-يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.


ومع انتشار فيروس كورونا المستجد يجب الانتباه إلى مناعة الفرد وتناول الاطعمة التي تقوي الجهاز المناعي وتحمي الجهاز التنفسي للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 


وعرض موقع bold sky فوائد الزنجبيل مع العسل والليمون والبرتقال

- علاج نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق.   


 -تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من الامراض


- تنظيم معدلات السكر في الدم.    


-تخفيض ضغط الدم المرتفع، والحماية من الإصابة بالنوبات القلبيّة، والسكتات الدماغيّة.  


-إبطاء نموّ الخلايا السرطانية، وبالتالي الوقاية من الإصابة بمرض السرطان.  


 -تهدئة الأعصاب، والاسترخاء والهدوء


وعرضت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية ، فوائد عصير الكيوي الصحية عديدة، لأن الفاكهة بحد ذاتها غنية بالقيم الغذائية المختلفة وأهمها فيتامين سي عصير الكيوي يساهم في :


علاج مشاكل الجهاز التنفسي من خلال إحدى الدراسات التي أُجريت أوضحت أن عصير الكيوي يساهم في علاج مشاكل الجهاز التنفسي المختلفة

ووجد أنه يعمل على علاج :
- نوبات الربو

- ضيق التنفس

- مشكلة السعال بأنواعها المختلفة


ويساعد تناول عصير الكيوي في التخلص من التوتر ويعمل على التقليل من مستوياته والسبب بأن عصير الكيوي يساهم في زيادة مستويات هرمون السيروتونين والذي يعمل على تحسين المزاج. 


يساهم عصير الكيوي على تنظيف الجسم من السموم وهذا من خلال مساعدة الكلى في التخلص من الفضلات المتراكمة فيه ويساعد على التئام الجروح ويساعد البوتاسيوم في إصلاح أنسجة الجسم المتضررة وبالتالي تسريع عملية التئام الجروح وعلاجها كما يزيد من صحة البشرة ونضارتها. 


يحتوي عصير الكيوي على فيتامين ي ويعتبر من الفيتامينات المهمة لصحة الشعر ونموه، وبالتالي عند الحصول على المستويات اللازمة من فيتامين ي من شأنه أن يساعد في عملية نمو الشعر وتطويله ليس هذا وحسب بل تناوله ينعكس أيضًا بالفوائد التالية عليه مثل :

- التقليل من مشكلة تساقط الشعر

- زيادة لمعان الشعر 

ويعتبر مشروب الزنجبيل بالعسل والليمون زالبرتقال من المشروبات التي تقوي جهازك المناعي وتحميك من الاصابة بالفيروسات والامراض. 


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