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محافظات

تكوين لجنة للمرور على المساجد للتأكد من غلقها في الأقصر

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:37 ص
صدى البلد
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شمس يونس
أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، الخميس، تشكيل لجنة من قيادات المديرية للمرور على مساجد المحافظة للتأكد من غلقها.

واللجنة بعضوية فضيلة الشيخ صلاح نور وكيل المديرية، وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة للمرور على مساجد مدينة الأقصر، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القران الكريم بالمديرية، للمرور على مساجد مركز ومدينة إسنا، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية، للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية، وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية.

وأكد مدير المديرية استمرار تكوين غرف العمليات والمتابعة الفرعية من السادة مديرى الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام كل فى مجال اختصاصه، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية لغد الجمعة  الموافق 2020/4/17 والمرور على المساجد  كل فى نطاق اختصاصه، والوقوف على طبيعة العمل الدعوى بها.

وتكثيف عمليات المتابعة لتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن غلق المساجد عن صلاة الجمعة والجماعات، وذلك حفاظا على المجتمع والوطن والسادة المواطنين، ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت، وذلك عن طريق الجهات المختصة واتخاذ اللازم قانونا، وذلك طبقا لتعليمات الوزارة.
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