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اقتصاد

مياه الغربية تنفذ حملة لتطهير وتعقيم شوارع طنطا

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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أمنه عبد العظيم
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم حملة تطهير وتعقيم شوارع مدينة طنطا التى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، فى إطار إجراءات الدولة الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأثنى محافظ الغربية على مجهودات شركة مياه الغربية أثناء جولته التى تفقد خلالها ميادين السيد البدوى والمحطة وبعض المناطق الشعبية والكفور القبلية، مؤكدا حرص المحافظة والشركة على خدمة المواطن.

ومن جانبه أكد المهندس عادل  عطية سعد رئيس مجلس ادارة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية أن حملة التطهير والتعقيم تستهدف الشوارع والميادين بطنطا العاصمة ويشترك فى الحملة قيادات الشركة حيث سيتم الاستعانة بجميع سيارات الفرع لرش وتطهير ميادين السيد البدوى والمحطة والمناطق الشعبية والكفور القبلية، من خلال الدفع بعدد 6 سيارات مجهزة بخزانات وأجهزة رش للمواد المعقمة.

وأضاف، أن مجابهة هذا الفيروس تتطلب منا جميعا التكاتف للقضاء عليه والتوعية بخطورة التجمعات وضرورة التطهير والتعقيم والبعد عن التجمعات، مشيرا أن الحملة تأتي  فى إطار المسئولية المجتمعية للشركة، وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للمشاركة الفعالة فى حملات التعقيم التى تنفذها الدولة واستخدام كافة الوسائل المتاحة للحد من انتشار الفيروس.

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