قبل شم النسيم.. نصائح لا تتجاهلها عند شراء المأكولات المالحة.. 10 نصائح لتجنب أضرار الرنجة.. ونجلاء الشرشابي تقدم نصائح لنجاح تحضير الفسيخ في المنزل

نصائح لا تتجاهلها عند شراء الفسيخ والرنجة

10 نصائح لتجنب أضرار الفسيخ والرنجة

طريقة آمنة لـ عمل الفسيخ فى المنزل

نصائح لنجاح تخليل الفسيخ في المنزل





مع قرب حلول شم النسيم يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الفسيخ والرنجة، فهما من أبرز مظاهر الاحتفال بشم النسيم، ولكن يتعرض البعض للإصابة ببعض الأضرار نتيجة تناول الفسيخ والرنجة.





وقالت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري مسئول العلاقات العامة والإعلام بالطب البيطري بالمنوفية، إن الإكثار من تناول الفسيخ والرنجة قد يؤدي إلى الإصابة بنوبة إسهال تستمر لفترة ما بين 12 و72 ساعة ويصاحبها ضيق في التنفس.







لذلك قدمت سماح نوح مجموعة من النصائح التى تحميك من الإصابة بأضرار الفسيخ والرنجة، وتتمثل فى:





- غسل الفسيخ أو الرنجة بالخل المخفف مع عصير الليمون، لتقليل نسبة الملح به.





- إزالة الرأس والأحشاء مصدر فساد للسمكة.





- إضافة الليمون وتناول الخس والخيار والجرجير، لتجنب الإصابة بحموضة المعدة وتخفيف طعم الملح.





- تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب، لأن هذه الأطعمة تساعد على إخراج الملح الزائد من الجسم.





وتكشف الدكتورة سماح نوح عن طريقة آمنة لتحضير الفسيخ فى المنزل.





مقادير الفسيخ:

٢ كيلو سمك بوري طازج و كبير الحجم طازج

٢ كوب ملح خشن

ربع كوب كركم

ربع كوب شطة

رشه كمون

فلفل أسود

حبهان وبهارات حسب الرغبة





طريقة تحضير الفسيخ :

ضعي السمك بشكل رأسي في إناء لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة حتى تتخلصي من الماء الموجود به.

نجفف السمك جيدا بورق المطبخ من الخياشيم والفم لنضمن تجفيفه تماما.

ثم قومي بعمل تدليك للسمك حتي تشعرين بفصل الشوكة العظميه من اللحم ويكون طريا.

في إناء آخر اخلطي المكونات السابقة ما عدا الفلفل الأسود والحبهان وقومي بحشو خياشيم وفم السمك وامسحي بيدك بالخلطة بعكس اتجاه القشرة بالخليط السابق جيدا حتى تتأكدى من امتلاء كل السمك وداخل كيس من الخلطة ضعي كل سمكة مع مراعاة أن رأس السمكة يكون في الأسفل وحوله الخليط ثم نضعها بكيس آخر بالعكس ثم نقفل على كل واحدة بالبلاستيك ستريتش أو بسوليتب.





ويتهافت الكثير قبل شم النسيم على شراء الفسيخ والرنجة، لذا قدمت لجنة الدواء المصرية عدة نصائح قبل شراء الرنجة والفسيخ هذا العام وهي:





– يجب التأكد من مصدر ومكان شراء سمك الفسيخ والرنجة بحيث تكون معلومة المصدر وتاريخ الصلاحية.





- الابتعاد عن الرنجة غير المغلفة لضمان عدم تعرضها لأي رذاذ مصاب.





– الكشف الظاهري سواء شكل ولون سمك الفسيخ أو رائحة الفسيخ ما إذا كانت مختلفة عن رائحته المعتادة.





– تعريض الفسيخ لدرجة حرارة 100 مئوية ولمدة 10 دقائق للتخلص من سموم الفسيخ.





– الرنجة أو السمك المدخن عامة أفضل نسبيًا من الفسيخ، حيث يتم تعريض الرنجة لدرجة حرارة ونسبة ملح كافية لقتل السموم، لكن أيضا يجب التأكد من مصدر الرنجة وتاريخ صلاحيتها ومظهرها الخارجي.





وفي بيان لوزارة الصحة، نصحت المواطنين بتجنب تناول الفسيخ، بسبب ما قد يمثله تناول الفسيخ والسموم الموجودة به من خطر داهم على الصحة التى قد تصل إلى الشلل التام أو حالة الوفاة، حيث بعض التجار ومن يعمل بصناعة الفسيخ يستخدم وسائل غير صحية وغير آمنة وعدم استخدام الملح بطريقة مناسبة، حيث يتم استخدام بعض الأسماك الطافية على سطح الماء والتي ماتت، وتعرضت لأشعة الشمس وبدأت تنتفخ وتتحلل وأصبح لها رائحة كريهة، ثم بعد ذلك يضيفون عليها قليل من الملح ويتم بيعها على أنها فسيخ بعد ثلاثة أو أربعة أيام، ومن هنا تحدث حالات التسمم.





وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، عبر موقع "سي بي سي سفرة" عدة نصائح لنجاح تخليل الفسيخ في المنزل، وهي:





- عدم الإكثار من وضع الملح على الفسيخ لأنه يزيد من فرص الجفاف.





- لا يوضع الفسيخ في الثلاجة وإنما يترك في دجة حرارة المطبخ.





- وضع القليل من أعشاب الدانكار فهو مادة حافظة لمنع تعفن الفسيخ.