شاهد.. أهالي الغرقدة بالحسينية يطالبون بسرعة فض سوق الخميس

تقدم مجموعة من أهالي قرية الغرقدة التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية بأستغاثة عاجلة الي الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الحسينية بسرعة فض السوق الأسبوعي "سوقالخميس" والمقام حاليا بين كوبري ابو الخير وكوبري عزبة التل.

وأضاف الأهالي في استغاثتهم التي أطلقوها عبر موقع صدي البلد انه عقب قيام الأجهزة التنفيذية بالمركز بفض مايعرف بسوق الخميس عندنا تنفيذا لقرارات مجلس رئاسة الوزراء لمواجهة فيرس كورونا تم تشكيل السوق في الشارع مما يعطل حركة المرور وبيئه خصبة لفيروس كورونا.

وأستكمل الأهالي مطالبين بسرعة فض السوق وتفريق الباعة الجائلين حفاظا علي صحة المواطنين وخوفا من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

ون جانبه فقد أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرارا بفض الأسواق والسويقات الشعبية وفض التجمعات حفاظا علي المواطنين وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالحد من التجمعات لمواجهة أنتشار فيروس كورونا المستجد.