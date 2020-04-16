تعليم الدقهلية يحصد المركز الأول في المسابقة البحثية الكبرى

أعلن المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن حصول المحافظة على المراكز الاولى فى المسابقة الثقافية البحثية الكبرى للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والتي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع وزارة الأوقاف حيث تم تعميم المسابقة على جميع الإدارات التعليمية لجميع المراحل التعليمية وتقدم العديد من الأبحاث الثقافية وتم إرسالها الى الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالقاهرة.









وأضاف انه حصل على المركز الاول جمهورى، رضا عبد العزيز مدرس بمدرسة شهداء بداواى الثانوية التابعة لإدارة شرق التعليمية كما حصل على المركز الاول جمهورى الطالب عبد الله رضا عبد العزيز الطالب بمدرسة شهداء بداواى الثانوية.







