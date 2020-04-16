AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم الدقهلية يحصد المركز الأول في المسابقة البحثية الكبرى

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:18 ص
المهندس على عبد
المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلي
Advertisements
همت الحسينى
أعلن المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن حصول المحافظة على المراكز الاولى فى المسابقة الثقافية البحثية الكبرى للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والتي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع وزارة الأوقاف حيث تم تعميم المسابقة على جميع الإدارات التعليمية لجميع المراحل التعليمية وتقدم العديد من الأبحاث الثقافية وتم إرسالها الى الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالقاهرة.


وأضاف انه حصل على المركز الاول جمهورى، رضا عبد العزيز مدرس بمدرسة شهداء بداواى الثانوية التابعة لإدارة شرق التعليمية كما حصل على  المركز الاول جمهورى الطالب عبد الله رضا عبد العزيز  الطالب بمدرسة شهداء بداواى الثانوية.


وأعرب على عبد الرؤوف  وكيل وزارة التربية والتعليم عن سعادته بهذا الفوز العظيم الذى حققته  الدقهلية بالمجال الثقافى، مقدما التهنئة لهم ويتمنى لهم مزيدا من التفوق، مثنيا على توجيه عام التربية الإسلامية برئاسة الدكتور ايمن الشربينى  وعادل رمزى خليل مدير إدارة شرق  المنصورة التعليمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. الجامعة العربية تكرم طالبة الأقصر الفائزة بـ مسابقة التحدث بالفصحى‬

الجامعة العربية تكرم طالبة الأقصر الفائزة بـ مسابقة التحدث بالفصحى

تعليم الدقهلية: انتظام الدراسة في 3500 مدرسة بنطاق المحافظة

تعليم الدقهلية تحصد ٤ ميداليات ببطولة الجمهورية لألعاب القوى للتربية الخاصة

لمنع الزحام .. تعليم الدقهلية يوزع شرائح التابلت عبر المدارس

تعرف على أماكن تسليم شرائح الإنترنت لطلاب الثانوية بالفيوم

ترشيحاتنا

على رأسهم الزمالك.. 7 أندية تتمسك بإلغاء الدوري الممتاز

إصابة أنجلينا جولي إيران بفيروس كورونا.. صور

اليابان توسع حالة الطوارئ بعد تفشي كورونا

بالأبيض المميز.. يارا تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

هل يجوز أداء السنة بعد الفراغ من صلاة الفجر.. أمين الفتوى يجيب

حاسة الشم.. علامة أساسية تكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمال والرقي.. ما لا تعرفه عن السودان العربية الأفريقية

قبل شم النسيم .. نصائح لتخليل الفسيخ في المنزل

بالأبيض المميز.. يارا تبهر متابعيها بإطلالة جذابة