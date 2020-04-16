ازالة 41 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 18269مترا فى البحيرة





شدد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتاكيد هيبة الدولة وردع المخالفين





وفى إطار ذلك أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( ادكو - وادي النطرون -المحمودية - شبراخيت - رشيد - أبو المطامير - وادي النطرون - المحمودية - الدلنجات ) عن إزالة 41 حالة تعدى على مساحة 18269 م2 .





تضمنت إزالة 4 حالات تعدى بقرية الحمراء بوادي النطرون بمساحة 6000 م٢ تضم كل منها مبانى على مساحة إجمالية 930 م2 للمبانى الداخلية المقامة بالطوب الابيض وحالتى تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 3800 متر مربع بقرية المعدية بادكو عبارة عن أسوار طولية وعرضية من الحجارة البيضاء.





بالإضافة إلى إزالة 10 حالات تعدى علي الأراضي الزراعية بمساحة 2850 م٢ بقري الصديق والناصر والنمرية والشعراوي بأبو المطامير عبارة عن مباني و أسوار بالطوب الأبيض وشده خشبية و إزالة تعدى داخل الحيز العمرانى تحت التيار الكهربائى للضغط العالى بقرية السعيدية التابعة لقرية فيشا بالمحمودية علي مساحة 1300 م٢





كما تمكنت الحملة من إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 1238 م٢ بقري ام حكيم وكفر قشاش بشبراخيت عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض وشدات خشبية وازالة تعدي في المهد علي أرض زراعية ولاية الهيئة العامة لمشروعات التنمية بمساحة 1050 متر مربع عبارة عن سملات خرسانية طولية وعرضية بنطاق الوحدة المحلية لقرية احمد عرابي ببدر





وتم إزالة 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية المسين بالدلنجات بمساحة 884 متر مربع عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية وبعض الكتل الخرسانية و6 حالات تعدي بمساحة 817 بقري ادفينا والساحل برشيد بالإضافة إلى إزالة دور مخالف بمساحة 180 م بمدينة المحمودية





وقامت الحملة بإزالة شده خشبية داخل الحيز العمراني بمساحة 150م بقرية السعداوي التابعة لقرية سيدي عقبة بالمحمودية







