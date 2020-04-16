شيكابالا يهنئ حازم إمام بعيد ميلاده

هنأ محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، حازم إمام عضو نادي الزمالك السابق واتحاد الكرة السابق بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر شيكابالا صورة تجمعه بحازم إمام من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مكتوب عليها: "كل سنة وانت طيب".

يحتفل حازم إمام، أسطورة نادي الزمالك، اليوم، الخميس، بعيد ميلاده الـ45، حيث ولد يوم 16 أبريل عام 1975.





ويعد الثعلب الصغير أحد أبرز النجوم الذي اتفق على مهاراته وأخلاقه الجماهير الأهلاوية قبل الزملكاوية.