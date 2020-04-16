انكامش حاد في الاقتصاد الأمريكي.. وتوقعات بمشهد أكثر سوءا

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقرير له أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بشكل حاد وفجائي في جميع مناطق الولايات المتحدة من جراء تدابير الإغلاق المفروضة، لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.





ووفقا لوكالة "فرنس برس"، أوضح المصرف المركزي الأمريكي في تقريره الدوري حول الظروف الاقتصادية الراهنة، والمسمى اصطلاحا "بيج بوك" أن الشركات في جميع المناطق أفادت عن توقعات غامضة للغاية، مشيرا إلى توقع الغالبية أن تسوء الظروف أكثر في الأشهر المقبلة.





والكتاب البيج هو تقرير دوري ينشره الاحتياطي الفيدرالي ثماني مرات في السنة أي مرة كل شهر ونصف ويلخص فيه المؤشرات التي يجمعها كل فرع من فروعه في المناطق الأميركية حول أداء الاقتصاد، وذكر التقرير مؤشرات مبكرة للاضطراب الذي يصيب الاقتصاد الأميركي مع إجبار المصانع والمحلات والمطاعم على إغلاق أبوابها، وفقا للوكالة.





وبعدما كشفت تقارير حكومية أمريكية أن 17 مليون عامل فقدوا وظائفهم في الأسابيع الثلاثة حتى 4 أبريل، قال الفيدرالي إن التوقعات على المدى القريب تشير إلى خفض إضافي في الوظائف في الأشهر المقبلة.





ومع إصابة أكثر من مليوني شخص بفيروس كورونا في العالم، قاد انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 الاقتصاد العالمي إلى الركود، مع تحذير صندوق النقد الدولي من خسارة 9 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.





واستجاب الاحتياطي الفيدرالي بسرعة وخفض الشهر الماضي سعر الفائدة إلى الصفر وضخ تريليونات الدولارات من السيولة في النظام المالي لمنع الانهيار، وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في العالم، حيث حصد فيروس كورونا أرواح 26,059 شخصًا من أصل 609,516 مصابًا.





وقال تقرير الاحتياطي الفيدرالي إن الصناعات الأكثر تضررًا بسبب اجراءات التباعد الاجتماعي والإغلاق هي مؤسسات الترفيه والاستجمام وتجارة التجزئة باستثناء السلع الأساسية.





وأبلغت معظم مناطق الاحتياطي الفيدرالي الـ12 عن انخفاض في التصنيع أيضًا، ورغم أن قطاعي الغذاء والدواء شهدا ازديادا في الطلب إلا أنهما واجها تأخرا في الإنتاج بسبب إجراءات العزل وتعطل سلاسل الإمداد، وتم إعداد التقرير قبيل الاجتماع المقرر في 28-29 أبريل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تضع سياسات البنك المركزي الأميركي بالاستناد إلى المعلومات التي تم جمعها حتى 6 أبريل.