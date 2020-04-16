شباب المصريين يشاركون في مبادرة خلينا سند لبعض لدعم العالقين

بادر عدد من الشباب أعضاء فريق مجموعة Nomads بالاشتراك مع المبادرة بالتواصل مباشرة مع مصريين عالقين في مختلف دول العالم، وذلك من أجل تلبية احتياجاتهم وتقديم خدمات مختلفة لهم.





وأشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالدور الإيجابي الذي يقوم به الشباب المصري بالخارج في مد يد العون لأشقائهم من العالقين حول العالم على مختلف المستويات بما يجسد وطنيتهم وانتمائهم إلى بلدهم الأم، مؤكدة أن "مصر قوية بشبابها الذين يضربون أروع الأمثلة في العمل الإنساني والمشاركة المجتمعية".

كما تقدمت وزيرة الهجرة بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ/ إسلام شريف مؤسس مجموعة Nomads على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكذلك كل أعضاء المجموعة، على دورهم البارز مع أشقائهم العالقين في هذه المرحلة الحرجة التي تمثل تحديًا للعالم بأكمله.





وفي ضوء استعراض ما تحقق من نجاحات على إثر توصل شباب Nomads مع عدد من المصريين العالقين، فقد قام "حسين البنا"، مصري مقيم في كوريا الجنوبية في مدينة سول، بتوفير الأقنعة والمعقمات للمصريين الذين تواصلوا معه في إيطاليا وكندا عبر فروع شركته كما قدم الدعم الطبي لفتاة مصرية مقيمة بماليزيا لديها مرض جلدي من خلال فريق عمله في فرع شركته في ماليزيا.





فيما تلقى "أحمد مصطفى"، مصري مقيم في الإمارات، 4 طلبات للدعم من مصريين عالقين في حاجة إلى المساعدة، حيث قام بتوفير الاحتياجات لاثنين منهم وجار استكمال احتياجات الشخصين الآخرين نظرًا لأن طلباتهم وظروفهم استثنائية تخرج عن إطار الدعم المادي والعيني.





كما استضافت "نورا"، مصرية مقيمة في ألمانيا، فتاة مصرية بعد مطُالبتها بمغادرة بيت الشباب المقيمة فيه ببرلين، وكذلك قام "أحمد العراقي" باستضافة زميل له في ألمانيا بعد انتهاء فترة عمله وكذا تأشيرته لحين فتح المطارات وعودة حركة الطيران.





وفي لبنان، التقى "أحمد سامي لطف" بمصريًا عالقا فدعاه إلى منزله وساعده ماليًا، أما في الكويت، قام "أحمد حسني" يقوم بالتواصل مع مصريين عالقين وقدم لهم دعمًا.





بينما قامت "سالي إياد زكي" بالتواصل مع لاعب السلاح المصري "محمد عصام الدين" العالق في فرنسا ومساعدته في شحن أغراضه الشخصية إلى مصر.





وفي نفس السياق، قام "محمد علوان"، مدير العلاقات العامة لجريدة المصريين بالخارج في السعودية، بالتواصل مع المدرب المصري لكرة القدم "حسن السيد أمين سليمان"، المتعاقد كمدرب خلال زيارتة لمدة ثلاثة أشهر في مدينة الباحة، كما تواصل مع المهندس "عمرو بيومي"، مهندس بترول يديرمشروع سعودي مصري وتم حجزه بأحد مستشفيات محافظة الجبيل لاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، فضلا عن تواصله مع السيدة "مروة الهجرسي" المقيمة في جدة وكانت في حاجة لشراء طلبات إعاشة لها.





وفي بريطانيا، تواصل أحد المصريين المقيمين هناك مع الشقيقتين العالقتين "رنا وسلمى محمد محمد عوض الله قاسم"، واللتين تدرسان بجامعة كارديف متروبوليتان بمدينة ويلز.





فيما قامت مبادرة "شباب فينا الخير"، التي تستهدف خدمة أبناء الجالية المصرية بالخارج، بالتواصل مع مدربين ولاعبين مصريين عالقين في الكويت والسعودية وتقديم المساعدة لهم.