برلماني: إعفاء المصانع 50% من التأمينات الاجتماعية لمدة عام للحفاظ على العمالة

أكد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، ضرورة تفعيل الحكومة للقرارات الصادرة لدعم قطاع الصناعة، والتي جاءت نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وطالب النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة تخفيض نسبة 50% من التأمينات الاجتماعية، وذلك لمدة عام، مشيرًا إلى أن ذلك يدعم المصانع أمام التحديات الكبيرة التي أصبحت تواجه القطاع بعد فيروس كورونا.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن تخفيض نسبة التأمينات الاجتماعية يساعد المصانع في الحفاظ على العمال إلى جانب دفع رواتبهم دون أي خصومات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قطاع الصناعة أصبح يعاني حاليا من صعوبة في توزيع منتجاته، وهناك خسائر كبيرة تعرضت لها الصناعة، ولابد للدولة من مواصلة قرارتها الداعمة للقطاع.