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الإسكان: أعمال التشييد والبناء لم تتوقف بسبب أزمة كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:30 ص
تشيد وبناء
تشيد وبناء
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ريهام فيكتور
 قال المهندس عمرو خطاب ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الاسكان ، إن الوزراة تعمل فى اكثر من مدينة ومحافظة وفى اكثر من قطاع لتشيد البناء على مستوى الجمهورية.

واضاف المهندس عمرو خطاب، من خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الاولى المصرية أنه لم يكن هناك توقف فى عمليات التشيد والبناء وانما كان هناك تأثر بسبب الاجراءات الاحترازية .

 واشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الاسكان ، الى ان حظر التجوال فى بعض الاماكن تحتاج الى سفر لمسافات طويلة مما ادى الى تأثر بعض اماكن التشيد.

 وتابع انه لم يكن هناك توقف فى العمل بأى موقع، منوها أنه من اول يوم فى انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم ومن ثم بدأت التحذيرات للفيروس على مستوى الجمهورية بدأت فى اخذ كافة الإجراءات الاحترازية.

واكد ان عمليات تشيد البناء تخدم عدد كبير جدا من الخدمات المصرية، بالاضافة انه يترتب عليها صناعات تكميلية اخرى فكان من الصعب توقفها.
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