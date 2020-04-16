اجتياز فني لتحالفين لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير.. صور

اجتمعت عصر أمس الأربعاء بالمتحف المصري الكبير التحالفين الفائزين اللذين اجتازا مرحلة التقييم الفني بنجاح لعملية طرح إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير.





وذلك بحضور جلسة فتح المظاريف المالية والتي عقدتها لجنة الفض برئاسة الدكتور الطيب عباس مدير الشئون الأثرية بالمتحف، وعضوية مستشار مجلس الدولة ووزارة المالية والتحالف الدولي الذي قام بإعداد مستندات الطرح وممثلين عن المكتب الهندسي والقانوني الداعمين لوزارة السياحة والاثار وأعضاء اللجنة الهندسية و المالية.





وفي بداية الجلسة هنأ اللواء المهندس عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، ممثلي التحالفات على نجاحهم في المرحلة السابقة وأثنى على حرصهم على الفوز في هذا السباق.





وأكد "مفتاح" على حرصه وكافة العاملين بالمشروع على نجاح هذا المشروع الذى لم يتوقف ليوم واحد في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.