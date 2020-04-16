AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اجتياز فني لتحالفين لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير.. صور

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:39 ص
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
Advertisements
محمد الاسكندراني
اجتمعت عصر أمس الأربعاء بالمتحف المصري الكبير التحالفين الفائزين اللذين اجتازا مرحلة التقييم الفني بنجاح لعملية طرح إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير.

وذلك بحضور جلسة فتح المظاريف المالية والتي عقدتها لجنة الفض برئاسة الدكتور الطيب عباس مدير الشئون الأثرية بالمتحف، وعضوية مستشار مجلس الدولة ووزارة المالية والتحالف الدولي الذي قام بإعداد مستندات الطرح وممثلين عن المكتب الهندسي والقانوني الداعمين لوزارة السياحة والاثار وأعضاء اللجنة الهندسية و المالية.

وفي بداية الجلسة هنأ اللواء المهندس عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، ممثلي التحالفات على نجاحهم في المرحلة السابقة وأثنى على حرصهم على الفوز في هذا السباق.

وأكد "مفتاح" على حرصه وكافة العاملين بالمشروع على نجاح هذا المشروع الذى لم يتوقف ليوم واحد في ظل تداعيات أزمة  فيروس كورونا المستجد.
اجتياز فني لتحالفين لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير.. صور
اجتياز فني لتحالفين لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريب العاملين بالمتحف المصري الكبير على تدابير السلامة والوقاية والتأمين.. صور

واجهة ومسلة ومركب .. ملحمة إنجازات مصرية في أكبر صرح ثقافي بالعالم.. صور

فض المظاريف المالية لتشغيل وإدارة الخدمات بـ المتحف المصرى الكبير.. اليوم

مشرف عام مشروع المتحف المصري الكبير فى حواره لـ«صدى البلد»: لا علاقة بين إنهاء المشروع وموعد افتتاحه.. ولم نوقف العمل يوما واحدا.. 4% نسبة المتبقي من الأعمال

ترشيحاتنا

بعد وفاته .. احمد دياب الاكثر بحثا على جوجل

بالأبيض المميز.. يارا تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

فتح باب حجز ١٣٥٩ وحدة سكنية بمشروع JANNA فى ٦ مدن جديدة

مرتضى منصور يتهم الاتحاد الدولي بالتواطؤ فى قضية النقاز

بعد خروجها من السجن.. الجمهور يطارد بطلة فيلم اللي بالي بالك الشهيرة بـ فيحاء

شيما صابر تهنئ حازم إمام بعيد ميلاده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمال والرقي.. ما لا تعرفه عن السودان العربية الأفريقية

قبل شم النسيم .. نصائح لتخليل الفسيخ في المنزل

بالأبيض المميز.. يارا تبهر متابعيها بإطلالة جذابة