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أخبار البلد

مصانع إيجيبت فودز: سياستنا الحفاظ على موظفينا.. وصرف منحة استثنائية بمناسبة شهر رمضان

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:33 ص
مصانع ايجيبت فودز
مصانع ايجيبت فودز
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علم "صدى البلد" أن إدارة مصانع "إيجيبت فودز" تحرص كل الحرص على سلامة وبقاء جميع موظفيها، والتزامها الكامل بدعم جميع العاملين وعدم التخلي عن أي منهم هي السياسة القائمة للشركة منذ البداية لأنهم رأس المال الحقيقي للشركة وعدم المساس برواتبهم هي عقيدة الشركة.


وقالت مصادر بالشركة لـ"صدى البلد"، إن الأزمة الحالية ستمر دون وقوع الضرر على أي من العاملين بالشركة وسيظل الجميع بأماكنهم، لأن هذا ما يحتمه دور ومسئولية القطاع الخاص فى الحفاظ علي جميع موظفيه تحت أى ظرف، لمساندة الدولة المصرية في حربها ضد كورونا، وأنه من واجب الجميع دعم الاقتصاد المصري من خلال الحفاظ على العمالة لديه.


وأضافت المصادر، أن الشركة ستقوم بصرف مرتبات شهر أبريل في موعدها، بالإضافة إلى صرف منحة استثنائية بمناسبة شهر رمضان لكل العاملين بالمصنع اليوم، ليتمكن جميع العاملين من مواجهة هذه الظروف الصعبة التي تمر على البلاد.


وتناشد الشركة جميع رجال الأعمال المصريين عدم الاستغناء عن أي من العاملين بمؤسساتهم أو تقليل الرواتب، واعتبار هذا جزءا لا يتجزأ من مسئوليتنا الوطنية والمجتمعية، ولا يجب أن تكون الرؤية محدودة للوضع الحالي ومن الواجب على الجميع مساندة حكومتنا المصرية في ظل الأوضاع الراهنة.

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