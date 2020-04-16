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فن

بن أفليك وحبيبته يتجولان بالكمامة في شوارع لوس أنجلوس.. صور

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:54 م
بن افليك وحبيبته
بن افليك وحبيبته
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شروق ابراهيم
رصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجم العالمي بن أفليك وحبيبته آنا دي راميس خلال قيامهما بالتجول في شوارع ولاية كالفورنيا الأمريكية. 

وظهر بن أفليك مع حبيبته الجديدة وهما يرتديان الكمامة من أجل اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت مجلة Us weekly إن جينفير جارنر طالبت من بن أفليك أن يعطها وقتها الكافي لكي تمهد علاقة والدهم بـ آنا دي أرماس، ومن جانبه احترم بن أفليك وجهة نظرها.

ومنذ عدة أسابيع، انتهى بن أفليك الذي يبلغ من العمر 47 عامًا من تصوير فيلمه الجديد Deep Water مع آنا دي ارماس. وكان بن أفليك قام بجولة عالمية للترويج لفيلمه الجديد The Way Back المقرر طرحه الجمعة المقبلة. 

يشار إلى أن بن أفليك كان متزوجا من الممثلة الأمريكية جينيفر جارنر وانفصل عنها بعد 10 سنوات وإنجاب 3 أطفال ثم ارتبط بمنتجة برنامج Saturday night live  ليندسي شوكس. 

بن أفليك وحبيبته يتجولان بالكمامة في شوارع لوس أنجلوس.. صور
بن أفليك وحبيبته يتجولان بالكمامة في شوارع لوس أنجلوس.. صور
بن أفليك وحبيبته يتجولان بالكمامة في شوارع لوس أنجلوس.. صور
بن أفليك وحبيبته يتجولان بالكمامة في شوارع لوس أنجلوس.. صور
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