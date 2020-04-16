20 بئر مياه و400 كرتونة مواد غذائية في مطروح "صور"

وزعت مؤسسة بياعين السعادة بالتعاون ومؤسسة نبض الحياة العديد من المواد الغذائية لأهالي التجمعات الصحراوية بالإضافة إلى إنشاء 20 بئر لتجميع مياه الأمطار.





حيث وزعت قافلة مؤسسة نبض الحياة و بياعين السعادة، يرافقهم العميد ياسر عامر رئيس مدينة براني سلع غذائية ومواد تموينية لعدد 50 أسرة أكثر احتياجا بتجمعات القرى والنجوع الصحراوية بمدينة براني مع افتتاح 20 بئر مياه ، فى إطار تحقيق التكافل الاجتماعى والتخفيف عن المواطنين خاصة الأكثر احتياجا .





وأوضح أحمد رمضان رئيس مؤسسة بياعين السعادة أن المؤسسة أطلقت حملة بداية من أول شهر أبريل وحتى شهر كما 7 رمضان مواد غذائية وتموينية لعدد 400 أسرة من غير القادرين بالعزب والأحياء بدعم ذاتي من المؤسسة والمتطوعين .





كما قامت يومى 14 و15 أبريل بافتتاح عدد 20 بئر مياه ضمن المستهدف خلال هذه الفترة 30 بئر ،وتوزيع سلع غذائية لعدد 50 أسرة بالتعاون مع مؤسسة نبض الحياة الشريك الأساسى فى عمل الآبار .





كما شارك الشباب متطوعي المؤسسة فى أعمال التطهير والتعقيم بالمؤسسات الحكومية والكليات المدارس فى إطار مبادرة ( بيتك أمن ) وهو تعقيم وتطهير ورفع وعى صحى داخل المنازل للأسر الغير قادرة بالعزب والنجوع مشاركة فى الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها محافظة مطروح مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.



