51 منشأة بالقطاع الخاص تشارك في معارض أهلا رمضان المدعمة في مطروح

أكد السيد أبو اليزيد، وكيل وزارة التموين بمطروح، أنه تم الاتفاق مع 51 سوبر ماركت ومنشأة بالقطاع الخاص على مستوى مدن المحافظة، للاشتراك في معارض أهلا رمضان لبيع جميع السلع بأسعار مخفضة.





وقال "أبو اليزيد" خلال افتتاح أحد المولات التجارية بحديقة كليوباترا وسط مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، إن هذه المعارض بدأت معظمها الاثنين الماضى 13 أبريل في عرض كل السلع المدعمة.





وأشار إلى أن الهدف من ذلك التخفيف على المواطنين خاصة مع استقبال شهر رمضان المعظم طبقا لتوجيهات الدولة بعدم إقامة معارض كبيرة لمنع التزاحم على السبع المخفضة.



