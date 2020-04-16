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محافظات

51 منشأة بالقطاع الخاص تشارك في معارض أهلا رمضان المدعمة في مطروح

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:22 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أكد السيد أبو اليزيد، وكيل وزارة التموين بمطروح، أنه تم الاتفاق مع 51 سوبر ماركت ومنشأة بالقطاع الخاص على مستوى مدن المحافظة، للاشتراك في معارض أهلا رمضان لبيع جميع السلع بأسعار مخفضة. 

وقال "أبو اليزيد" خلال افتتاح أحد المولات التجارية بحديقة كليوباترا وسط مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، إن هذه المعارض بدأت معظمها الاثنين الماضى 13 أبريل في عرض كل السلع المدعمة.  

وأشار إلى أن الهدف من ذلك التخفيف على المواطنين خاصة مع استقبال شهر رمضان المعظم طبقا لتوجيهات الدولة بعدم إقامة معارض كبيرة لمنع التزاحم على السبع  المخفضة. 

كما أكد استمرار تقديم الدعم لتوفير السلع المخفضة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. 
51 منشأة بالقطاع الخاص تشارك في معارض أهلا رمضان المدعمة في مطروح
51 منشأة بالقطاع الخاص تشارك في معارض أهلا رمضان المدعمة في مطروح
51 منشأة بالقطاع الخاص تشارك في معارض أهلا رمضان المدعمة في مطروح
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