على مدار 4 أيام .. ختام فعاليات الجمعيات العامة لشركات الكهرباء

تختتم اليوم الخميس فعاليات انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة للشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر والتي استمرت على مدار أربعة ايام خلال الأسبوع الحالي وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد و تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة واعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي القادم 2020/2021.









وتم خلال الاجتماعات التأكيد على ضرورة تحقيق الأهداف المعروضة بالموازنة والارتقاء بمستوي العمل بالشركات وتحسين معدلات الأداء وذلك مع مراعاة متطلبات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، كما تم التأكيد على ضرورة تنفيذ المشروعات الإستثمارية والإحلال والتجديد والصيانات طبقًا للجداول الزمنية المعدة.









وتم التأكيد أيضًا على شركات إنتاج الكهرباء الست على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوه ورفع كفاءة الوحدات من خلال الصيانات المبرمجة والعمرات وخفض معدلات إستهلاك الوقود.









بالإضافة إلى التأكيد على شركات توزيع الكهرباء التسع بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بالتواصل المستمر مع المشتركين لبحث شكواهم وسرعة حلها والرد عليها وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية وعمليات الإحلال والتجديد للشبكات طبقًا للخطة الزمنية وخفض معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة لها وخفض أزمنة الفصل للحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وتحسين الجهود الكهربائية لدى المشتركين مع خفض نسب الفقد وزيادة نسب التحصيل من خلال تفعيل الآليات الخاصة بالتحصيل عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة والتغلب على التحديات والمعوقات فى سبيل تطوير والرقي بأداء قطاع الكهرباء.









يأتى ذلك فى إطار السعي المستمر لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الأداء بشركات الكهرباء ورفع مستوى الأداء بها وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام.









وجدير بالذكر أنه تم على مدار اليوم الأول تم عقد اجتماع شركات كل من القاهرة لإنتاج الكهرباء وغرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ووسط الدلتا لإنتاج الكهرباء وشرق الدلتا لإنتاج الكهرباء واليوم الثاني شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، والوجه القبلى لإنتاج الكهرباء ،و مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والإسكندرية لتوزيع الكهرباء.









وتضمنت فعاليات اليوم الثالث اجتماعات كل من شركات جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء واليوم الرابع شركات كل من مصر العليا لتوزيع الكهرباء والقناة لتوزيع الكهرباء وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.