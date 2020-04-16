ضبط سيارة محملة بـ4.6 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى في البحيرة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة من ضبط سيارة نقل محملة بـ4,6 طن أسماك مفككة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أثناء تهريبها لطرحها للبيع فى الأسواق بالتزامن مع قرب شم النسيم.





وكانت الإدارة التموينية بمركز إيتاى البارود قد شنت حملة مكبرة للرقابة على الأسواق بالتزامن مع قرب موعد عيد شم النسيم بتوجيهات من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.





وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل محملة بـ 300 كرتونة أسماك هارنج مستوردة زنة الكرتونة 23 كجم (4,6 طن) أثناء توجهها لإيتاي البارود قادمة من الإسكندرية والأسماك مفككة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ويتم نقلها بسيارة عادية غير مجهزة لنقل الأسماك المجمدة.





وتم التحفظ على الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



