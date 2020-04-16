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برلمان

برلماني يطالب بإذاعة خطب من الأزهر والكنيسة لطمأنة وتوعية المواطنين بشأن كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:26 م
النائب جون طلعت
النائب جون طلعت
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فريدة محمد
طالب النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بإذاعة خطب كل يوم جمعة من الأزهر الشريف، وعظة الأحد كل أسبوع من الكاتدرائية، لطمأنة وتوعية المواطنين بكل ما يتعلق بفيروس كورونا، ولتعويض إغلاق المساجد والكنائس.

وأشار النائب، إلى جموع المصريين مسلمين ومسيحيين مرتبطين بخطبة الجمعة وعظة الأحد، إلا أن الظروف الراهنة مع انتشار فيروس كورونا دفعت الدولة لاتخاذ عدة إجراءات احترازية من بينها وقف الشعائر في المساجد والكنائس. وأكد جون طلعت، أننا في الوقت الراهن نحتاج التوعية أكثر من قبل، خصوصا وأنه مع انتشار فيروس كورونا ظهرت بعض التصرفات المشينة التي تحتاج إلى تصحيح المفاهيم والإرشاد الديني.

ولفت إلى أن ما حدث من رفض الأهالي دفن أحد ضحايا فيروس كورونا في المقابر خوفا من الإصابة، فضلا عن حالات متعددة للتنمر ضد المصابين، كل هذه التصرفات تحتاج إلى خطاب ديني مستنير، لتبصير المواطنين بخطورتها على المجتمع.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المؤسسات الدينية تكتسب ثقة واحترام الشعب المصري بشكل كبير، لذا لابد من تواصل دائم للقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية مع المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة وتقديم دروس وعظات لتعويض الغياب عن المساجد والكنائس خلال هذه الفترة.
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