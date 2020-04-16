تشديدات بصحة بني سويف في التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا

واصلت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، جهودها في مجال مكافحة العدوى والاجراءات الوقائية ضمن خطة محكمة تنفذها المحافظة تشهد متابعة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، وتتسق مع الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة الصحة في إطار خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا.





حيث أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزاره الصحة أنه تم تكليف الدكتورة وئام سعد مدير ادارة مكافحة العدوى والدكتوره جانيت وهبه ومنال رجب للمرور على مستشفي الواسطى المركزي لمتابعة تطبيق بروتوكولات وتعليمات وزارة الصحة في التعامل مع الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا المستجد بداية من استقبال وفرز المرضي وعزلهم بقسم العزل بالمستشفي.





وتم مراجعة الإجراءات داخل قسم العزل وتم عمل تدريب لتمريض وعمال قسم العزل علي راس العمل وتم التأكيد علي اتباع سياسات مكافحة العدوى في تنظيف وتطهير المعدات بعد الاستخدام مع المرضي والاستخدام الصحيح للواقيات الشخصية وتنظيف وتطهير بيئة العمل.