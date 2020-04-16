رجال الأعمال: السوق الأفريقية مستقبل الصادرات المصرية.. وغزو القارة بدلا من الصين والهند يحتاج لإزالة معوقات التجارة وإنشاء خط ملاحى

شريف الجبلى: تدشين شركة مصرية للتصدير إلى السوق الأفريقية

مصطفى النجارى: ارتفاع تكلفة الشحن وانقطاع الكهرباء أهم مشاكل المصدرين لأفريقيا

مكاتب التمثيل التجاري بأفريقيا: تسجيل الدواء فى تنزانيا معقد.. وجنوب أفريقيا تعاني ارتفاع الشحن

على عيسى: تصدير المانجو والبطاطس المصرية إلى أسواق أفريقيا لأول مرة هذا العام









أجمع رجال الأعمال على أن هناك العديد من الفرص أمام الصادرات المصرية حتى تنمو بعد انتهاء فيرس كورونا، خاصة فيما يتعلق بالسوق الأفريقية لغزو هذه السوق وتصبح المنتجات المصرية بديلا للصين والهند اللذان يعتبران الشريك التجارى الأول لأفريقيا.





ورأى رجال الأعمال أنه لإزالة كل المعوقات التى تحول دون زيادة التبادل التجارى كغياب الخط الملاحى أو معوقات بنكية وغيرها، يمكن للصادرات المصرية أن ترتفع لتصبح 40 مليار دولار للسوق الأفريقية سنويا.





وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر صدرت بطاطس بكميات كبيرة لدولة موريشيوس لأول مرة خلال هذا العام، لتنضم بذلك إلى مجموعة من الحاصلات الزراعية التى تدخل أسواقا جديدة لأول مرة مثل المانجو التى تم تصديرها لأول مرة لدولة جنوب أفريقيا.





وأضاف أن الحاصلات الزراعية لأفريقيا تواجه مشكلة فى أنها دول منتجة للحاصلات وبوفرة، ولذا ليس هناك طلب عليها، بالإضافة إلى طول رحلة شحن المنتجات إليها، وعدم توافرها فى بعض الأحيان، وحتى حال توافرها تكون بتكلفة مرتفعة.





وأكد أن مصر أمامها فرصة فى الوقت الحالى لتصدير الملابس الجاهزة للدول الأفريقية فى ظل تباطؤ الإنتاج بالأسواق المنافسة، كما أن هناك فرصا تصديرية عديدة، إلا أن ذلك يتطلب دراسة إنشاء خط ملاحى لإحدى الدول لتصبح مركز لخدمة دول عديدة مجاورة.





من جانبه، كشف شريف الجبلى، رئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن الانتهاء من تأسيس شركة مصرية فى أفريقيا لزيادة الصادرات المصرية لها ولـ6 دول مجاورة، وساهم فى تأسيس الشركة التى بدأت عملها فى يناير الماضى 10 رجال الأعمال، إلا أن الفريق المصرى المكلف بإداراتها عاد من هناك بعد أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الشركات لن تخدم فقط مصالح المساهمين فيها بل تساهم فى زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة للدول الأفريقية المستهدفة.





وقال إن مسئولى لجنة تنمية العلاقات مع أفريقيا عقدوا اجتماعًا مع طارق شلبى، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للاتفاقيات التجارية، لبحث التعاون بين اللجنة والوزارة، وعرض أهم التحديات ومقترحات الحلول، فضلا عن عرض ما تم إنجازه من زيارات لبعض الدول لأفريقيا، مشيرا إلى أن توجه مصر للتصدير لأفريقيا سيزداد بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة بسب تلك الأزمة، ويدعم ذلك اتفاقيات التجارة الحرة الموقع مثل الكوميسا، أو التى ستدخل حيز التنفيذ قريبًا مثل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.





وأضاف "الجبلى" أن أزمة كورونا ستغير خريطة الاقتصاد فى العالم كله، ومنها أفريقيا، فهى ليست ببعيدة عن تلك المخاطر رغم أن عدد الإصابات بها أقل، إلا أن هناك تقارير دولية تؤكد أنها ستشهد ضغوط كبيرة الفترة المقبلة، داعيًا إلى زيادة عدد المكاتب التجارة المصرية فى أفريقيا، وتوجيه المكاتب القائمة بإعداد قوائم بفرص التصدير المتاحة للشركات المصرية، خاصة من الأسواق التى تضررت من كورونا.

وردًا على ضرورة الاستثمار فى أفريقيا، قال الجبلى إن "مجتمع الأعمال المصرى كان لديه تخوف من العلاقات التجارية مع أفريقيا، ونحاول فى البداية فتح علاقات تجارية ثم الاستثمار فى القارة السمراء، غير أن بعض نماذج الأعمال نجحت فى ذلك مثل أحمد السويدى، وهناك شركات لتصنيع الأجهزة المنزلية تعتزم تأسيس مصانع تجميع الأجهزة بتنزانيا، كما أعد بصفة شخصية مصنع لإنتاج الأسمدة هناك، ويتطلب ذلك مساعدة من المكتب التجارى بكل دولة لاختيار شريك محلى".





واتفق معه مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، حيث أكد أن إسبانيا أصبحت تواجه مشكلة فى الزراعة نتيجة الإجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه يمكن استثمار هذا الأمر فى مصر من خلال تصدير منتجات زراعية بديلة للمنتجات الإسبانية للأسواق الأفريقية.





وأوضح "النجارى" أن المشكلة التى تواجه الزراعة فى إسبانيا ترجع إلى عدم توافر العمالة اللازمة، لأنها كانت تعتمد على استقدام عمالة من المغرب ودول أوروبية بسبب انخفاض أجورها، ولكن فى ظل أزمة كورونا أصبحت تواجه أزمة فى العمالة.





وطرح النجارى عدة مشاكل تواجه المصدرين فى بعض الدول الأفريقية، ومنها جنوب أفريقيا، إذ يواجه رجال الأعمال ارتفاع تكلفة الشحن والخوف من انقطاع الكهرباء.





كما طرح "النجارى"، مشكلة ارتفاع تكلفة إصدار التأشيرات لدولة تنزانيا، وعدم وجود بنوك مصرية هناك.





من جانبه، أكد وحيد عدلي، رئيس المكتب التجارى المصرى فى جنوب أفريقيا، أن جنوب أفريقيا تقوم بقطع التيار بالتبادل بين المناطق المختلفة، كما أن المصانع تعمل بمولدات خلال فترة الانقطاع.





وقال إن مشكلة أفريقيا ارتفاع تكلفة الشحن وطول مدة وصول "الكونتينر" التى قد تصل إلى شهر.





وأضاف أن شركة مصر للطيران بدأت فى إرسال رحلتين أسبوعيًا، كما تتميز جنوب أفريقيا بنظام بنكى متقدم، أما بالنسبة لمشكلة التأشيرات، فإن مكتب التمثيل التجارى يخاطب السفارة هناك، والتى تساهم فى سرعة إصدار التأشيرات.





من جهته، أكد محمد عبد المجيد، رئيس المكتب التجارى المصرى بتنزانيا، أن تنزانيا لا تستورد خضارا وفاكهة، كما أنها تعانى من ضعف القوى الشرائية بها، لذا نصح المصدرون بتصدير الملابس التجارية المستعملة، وتصدير الأسمدة والمبيدات الحشرية والأدوية والمستلزمات الطبية.



