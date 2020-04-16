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حوادث

ضبط 710 هاربين من أحكام و 4 كيلو بانجو بحوزة 7 متهمين فى حملة بأسوان

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:53 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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شاذلى عبد الفتاح

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تنفيذ حملاتها الأمنية المكبرة لتحقيق الإنضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.

وتلقى اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، إخطارًا بالقبض على 7 متهمين وبحوزتهم 8 أسلحة نارية ، بالإضافة إلى 4 كجم بانجو .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 710 أحكام شملت ضبط 157 حكم حبس جزئى و 21 حكم حبس مستأنف و 346 أحكام غرامات و 182 أحكام مخالفات.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 23 قضية تموينية شملت ضبط 8 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمى، و 8 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب 6 قضايا لمخالفات المخابز البلدية  ، بجانب ضبط قضية لسلع منتهيه الصلاحية.

وفى مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 183 مخالفة مرورية متنوعة منها ضبط سائقين تحت تأثير المخدر، بجانب سيارة وتروسكل وتوك توك بدون ترخيص ، و 26 مخالفة لتجاوز حد السرعة، و 28 مخالفة للتصالح الفورى،  و 50 مخالفة غرامة ونش،  و 77 مخالفة متنوعة.


يأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

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