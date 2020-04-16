رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لـ "طارق 40" بالمنطقة الشمالية العسكرية .. صور

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة ذو مستويين "طارق 40" الذي تجريه إحدى تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية وإستمر لعدة أيام والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. الخارجيالذي





بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للفرقة.





ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالي عالى، فضلاً عن المهارة فى إستخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة.





ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة الشمالية العسكرية.









وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة فى المشروع ، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس مشيداً بالجهد الذى يبذلونه من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته.





حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.