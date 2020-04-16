بعد طلبها من الوزيرة.. تشغيل وحدة PCR كاشفة لفيروس كورونا بسوهاج

قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة في سوهاج، إن مديرية الصحة طلبت جهاز تحليل فيروس كورونا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.





وأكد جميعة، لـ"صدى البلد" أنه تم طلب الجهاز على الرغم من أن سوهاج لم تسجل سوى حالتي إصابة فقط، لافتا إلى أنه يوجد لدى سوهاج سيارة استلمت "كتسات" التحاليل، كما قامت الشركة المنفذة بتوفير بعض المستلزمات.





وذكر أن المديرية تنتظر مندوب الشركة، ليقوم بأعمال التدريب واستكمال الطلبات، وخلال أيام سيتوفر جهاز تحليل كورونا في سوهاج.





وأوضح جميعة أن من يقوم بتحليل كورونا هو المريض الذي يشتبه الطبيب أنه مصاب بكورونا ويتم حجزه في المستشفى.





وتفقد جميعة أمس، الأربعاء، مستشفى أخميم المركزي يرافقه مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بأخميم، وتم تفقد سير العمل بقسم الاستقبال ومدى جاهزية القسم لاستقبال الحالات الطارئة، والتأكد من قيام الفريق الطبى بالالتزام بالواقيات الشخصية وطريقة لبسها والتخلص منها بطريقة سليمة، وكذلك غرفة الفرز الخاصة باستقبال الحالات التي تظهر عليهم أعراض تنفسية أو ارتفاع بدرجة الحرارة، وإجراء الفحوصات الظاهرية لهم لتحديد الحالات المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه.





وشدد على ضرورة الالتزام باتباع سياسات مكافحة العدوى وبروتوكولات ارتداء الواقيات الشخصية وخلعها، واطمأن على توافر كميات كافية من مستلزمات مكافحة العدوى والواقيات الشخصية بالمستشفى، وذلك بعد زيارة مخزن المستلزمات بالمستشفى، وتابع سير العمل في تجهيز وحدة الـPCR ومدى جاهزيتها للعمل في الفترة القادمة لإجراء فحص فيروس كورونا COVID 19.





وتأكد من وصول التجهيزات الخاصة ببدء العمل من كيتسات وكمامات N95 وكمامات جراحية وجوانتيات وبدل واقية وجاونات معقمة وغيرها من التجهيزات وبكميات كافية، واستمع لشرح من رئيس قسم المعامل بالمستشفى عن الاستعدادات الخاصة ببدء العمل واحتياجات الوحدة في الفترة القادمة.

واستمع لشرح من الدكتور محمد عصمت، نائب مدير المستشفى، يوضح استعدادات المستشفى لنقل وحدة الغسيل الكلوي لموقعها الجديد بمبنى الحروق والطوارئ نظرا لصدور قرار بإخلاء المبنى الرئيسي للمستشفى.





كما تفقد محطة معالجة المياه الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي ووحدة الغسيل الكلوي، وتأكد من جاهزية الوحدة لاستقبال المرضى في الفترة المقبلة، وتم المرور على قسم العلاج الطبيعى والذى يقوم بدور مهم فى عملية الترصد والتأكيد على ضرورة معرفة تعريف الحالة بطريقة صحيحة لإعطاء معلومات كافية للمواطنين.





وفي نهاية زيارته، شدد على أن وقاية الفريق الطبي من الإصابة بالأمراض، خصوصا فيروس كورونا، تبدأ بتدريبه والتزامه بتطبيق سياسات مكافحة العدوى وبروتوكولات ارتداء الواقيات الشخصية وضرورة تدريب العاملين على ذلك على رأس العمل والمتابعة المستمرة لذلك.