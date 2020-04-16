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اقتصاد

البنك الأهلى: طرح مشروع لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 10 أيام

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أعلن ممدوح عافية الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري، عن مشروع سيقوم به البنك الأهلى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنمية الموارد البشرية والتسويق والتجارة خلال 10 أيام قادمة.

وأضاف خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم، إن القطاع غير الرسمي يمثل مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل حذرى وشجاع، مشيرا إلى أن هناك فرصة ذهبية لامتلاك التكنولوجيا الخاصة بنا وبناء المعدات الخاصة بنا، شريطة التغلب على التشوهات الإجرائية التي تواجه المشروعات حاليا.

ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة لإجراء نقاش مشترك بين كل الأطراف الحكومية والجهات المعنية بتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى رؤية واضحة لزيادة حجم التمويل المقدم إلى تلك المشروعات وفقا لرؤية واضحة تراعي توجه الدولة نحو الوجه القبلي والحوافز المطلوبة للتشجيع على تمويل المشروعات في هذا الجانب.

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