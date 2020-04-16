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حوادث

ضبط 7800 كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع في الإسكندرية

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:13 م
مواد مجهولة المصدر
مواد مجهولة المصدر
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أحمد عبد العزيز
ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية ثان، غربي المدينة لإنتاجه 7800 قطعة "كمامة" غير مطابقة للمواصفات الصحية، تمهيدًا لطرحها للبيع مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيام مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية ثان، بانتاج مستلزمات طبية غير صالحة للاستهلاك ومن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة المصنع وضبط داخله 7800 قطعة "كمامة" منتج نهائى بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات الصحية - 15000 متر "أقمشة" مسلتزمات إنتاج، مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق معه.
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