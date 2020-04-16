اقتصاد ما بعد كورونا.. عودة الأمور إلى طبيعتها أم عالم جديد تماما

ربما لم يمر العالم بمرحلة من الضبابية وغياب اليقين بشأن المستقبل مثل تلك التي تسبب فيها فيروس كورونا، واضعًا الجميع أمام أسئلة كبرى لا مفر من إجابتها ولا إجابة لها في الوقت ذاته، حتى الآن على الأقل: هل ستعود الأعمال والوظائف إلى سابق عهدها؟ هل ستعود حركة السفر الطبيعية؟ هل ستكفي الأموال بحوزة الحكومات والبنوك المركزية لتفادي ركود اقتصادي طويل الأمد أو ما هو أسوأ؟





وفي محاولة للإجابة، قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن المؤكد هو أن الوباء سيفضي إلى تحولات سياسية واقتصادية جذرية لن تتضح أبعادها الكاملة سوى فيما بعد.





ودأب الاقتصاديون على السخرية من الدعوات إلى اعتماد الدول على نفسها في تأمين احتياجات الغذاء والطاقة، ففي عالم التجارة الحرة والحدود المفتوحة يسهل الحصول على الاحتياجات دائما بالاستيراد، لكن كيف الحال الآن وقد أُغلقت الحدود؟ لقد أعادت أزمة كورونا التذكير بأن الوحدة الأساسية في الاقتصاد العالمي هي الدولة، وعليها أن تؤمّن ما تستطيع من احتياجات بالاعتماد على نفسها لأن الخارج غير مضمون.





واعتمدت فكرة سلاسل التوريد العالمية على البحث عن أرخص مكون في كل حلقة من حلقاتها، لكن قصر النظر أدى إلى خلق سلاسل توريد هشة، صحيح أنها يمكن أن تصمد أمام المشكلات الصغيرة العابرة، لكن التجربة تثبت الآن أنها قابلة للتقويض بسهولة بفعل عوامل غير متوقعة مثل وباء كورونا.









وأضافت المجلة أنه كان يتوجب علينا أن نتعلم درس الهشاشة من الأزمة المالية العالمية عام 2008. لقد خلقنا نظامًا ماليًا عالميًا مترابطًا بدا فعالًا وقادرًا على استيعاب الصدمات الصغيرة، لكن التجربة أثبتت هشاشته وكشفت عيوبه البنيوية الخطيرة، ولولا خطط الإنقاذ الحكومية لانهار النظام المالي العالمي بشكل كامل.





ومن ثم يتعين علينا تأسيس نظام اقتصادي لعصر ما بعد وباء كورونا، بحيث يكون أكثر صلابة وأقل عرضة لصدمات العولمة الاقتصادية التي مضت إلى شوط أبعد من اللازم، وبحيث يراعي التوازن بين الاستفادة من مزايا العولمة وتحقيق حد ادنى من الاعتماد على النفس في الوقت ذاته.





لكن النقطة الأخرى المقلقة هنا أن الدول، وفي خضم مراجعة مزايا ومساوئ العولمة، تجد أنه من الأفضل أن تقيد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إليها كي تحمي اقتصاداتها من الهزات العنيفة التي قد تحدث بالخارج، وبجانب ذلك فإن الشركات التي تعتمد على سلاسل توريد عالمية قد اختبرت بنفسها حجم الخسائر المترتبة على الاعتماد المتبادل العابر للحدود، ومن ثم فمن المرجح أن تعيد تلك الشركات تأسيس سلاسل توريدها الخاصة بحيث تصبح أكثر محلية وأقل اعتمادًا على الخارج، الأمر الذي يهدد متانة الروابط الاقتصادية بين الدول.





يتصل بذلك أيضًا أن السياسيين والحكام المتشددين وطنيًا قد يجدون في الاتجاه الجديد للاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على الخارج فرصة سانحة لفرض سياسات حمائية وإغلاق حدود بلادهم أمام حركة تدفق رؤوس الأموال والسلع والعمالة، وهذا من شأنه بلا شك إحداث خلل كبير في النظام الاقتصادي العالمي السائد بوضعه الحالي.





وتابعت المجلة أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء ستعجل بزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في عملية الإنتاج وإدارة الأعمال عن بُعد، تجنبًا لتكرار أزمة التعطل الحالية الناجمة عن إجراءات الإغلاق والحظر والتباعد الاجتماعي، لكن سيكون من نتائج ذلك اختفاء بعض الوظائف الوسيطة نهائيًا مع الاتجاه لإحلال التكنولوجيا محل العامل البشري، وسيؤدي ذلك إلى أزمة بطالة متفاقمة مع فقدان الكثيرين لأعمالهم وانسداد طريق عودتهم إليها حتى بعد انحسار الوباء، خاصة في أوساط ذوي الدخل المتوسط والمحدود.