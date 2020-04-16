AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أوروبا في عين العاصفة.. 90 ألف حالة وفاة ومليون إصابة بفيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:15 م
90 ألف حالة وفاة
90 ألف حالة وفاة ومليون إصابة بـ فيروس كورونا نوع الموضوع:
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أفادت وكالة "فرانس برس" بأن عدد وفيات فيروس كورونا في أوروبا بلغ 90 ألف شخص من بين 135 ألفا في العالم. 

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات بكوفيد-19 وصل إلى 1,000,000 إصابة في القارة العجوز.

وقبل قليل، حذرت الصحة العالمية، من أن أوروبا تدخل مرحلة حرجة في معركتها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لوكالة "رويترز"، صرح مدير الفرع الأوروبي للمنظمة، هانس كلوجي، أثناء موجز صحفي عقده اليوم، الخميس، بأن أوروبا "في عين عاصفة كوفيد-19"، موضحا أن نحو 50% من عبء الوباء يقع حاليا على عاتق دول القارة العجوز (أوروبا)، مشيرا إلى أن عدد حالات الإصابة بكورونا في أوروبا تضاعف خلال الأيام الـ10 الماضية.

وأكد المسئول أن الأسابيع القليلة القادمة ستكون مرحلة حرجة بالنسبة للقارة الأوروبية، مشيرا إلى أن أوروبا تحتاج في هذه الظروف إلى التضامن أكثر مما كان في أي وقت مضى.

وذكر كلوجي أن أوروبا في الفترة القادمة قد تمضي تدريجيا في تخفيف بعض القيود المفروضة لردع الجائحة، محذرا من الاستعجال في هذه العملية، قائلا: "ليس هناك طريق سريع للعودة إلى الوضع الطبيعي".

وشدد المسئول على ضرورة أن تتأكد كل دولة ستتخذ خطوات في سبيل تخفيف قيود ردع كورونا أولا من خضوع عملية الانتقال لسيطرتها التامة، وقدرة نظام الرعاية الصحية الخاص بها على كشف وعزل وحجر حالات إصابة جديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسبانيا تعلن عن ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تباطؤ الفيروس.. منظمة الصحة العالمية تزف بشرى بشأن كورونا

أرمينيا تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا

كورونا يقتل 25 ألف شخص معظمهم من أوروبا

يصل للجميع.. الصحة العالمية تصدم الشباب والأطفال بشأن فيروس كورونا

مقلق جدا.. بيان مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

ترشيحاتنا

الدنيا هتقف بعد شهر.. نائب يحذر من استمرار تقييد السحب والإيداع بالبنوك

مجدي عبدالغني يعترف بالهجوم على الخطيب: التعامل غير احترافي

مرتضى منصور: الجنايني يكره الزمالك.. ولن نكمل الدوري.. وعودة أحمد رفعت للفريق

الداخلية: الإفراج عن 460 من نزلاء السجون

جريء ولافت.. 10 صور تبرز جمال مكياج روجينا في عيد ميلادها الـ 50

بعد وفاته .. 5 صور نادرة لـ أحمد دياب مع حماه رشدي أباظة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلبها من الوزيرة.. تشغيل وحدة PCR كاشفة لفيروس كورونا بسوهاج

تكونت من انفجار بركاني.. قصة دولة أفريقية رسمت الطبيعة ملامحها

بعد طول انتظار.. تسريب سعر سيارة كاديلاك اسكاليد 2021