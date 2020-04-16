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محافظات

لتعزيز التصنيع المحلي.. مشروعات مشتركة بين اقتصادية قناة السويس والعربية للتصنيع

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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انجي هيبة
وقّع المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الخميس، اتفاقية إطارية بين الهيئتين لإنشاء مجمعات صناعية تقام بمنطقة العين السخنة (القطاع الجنوبي للهيئة الاقتصادية).  

وأوضح بيان، أن ذلك يأتي في خطوة جديدة للتكامل بين الهيئتين والاستفادة من مميزات المنطقة الاقتصادية وحوافزها، وخبرة الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها قاطرة الصناعات الاستراتيجية الوطنية التي تعمل على خدمة أهداف التنمية الشاملة. 

وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروعات مشتركة بإنشاء مصنع لإطارات السيارات والأتوبيسات وآخر لألواح الاستنلس ستيل بالإضافة إلى مصنع كابلات الألياف الضوئية ( الفايبر أوبتكس). وفي هذا السياق، أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذه الاستثمارات المحلية وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية.

وأشار إلى أهمية التعاون الثنائي مع الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذه المجالات لما تمتلكه من مقومات تكنولوجية متطورة والعمالة البشرية المدربة بأعلى المستويات، ما يساهم في وصول هذه المنتجات المحلية للأسواق العالمية والتصدير لدول الجوار وعلى رأسها الدول الإفريقية. 

وذكر يحيى زكي أن الهدف من هذه الصناعات هو تعميق استراتيجية الصناعات المغذية لصناعات متعددة من شأنها خدمة الأسواق المحلية والعالمية وأيضًا توفير فرص عمل للشباب المصري.

من جانبه أشاد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من نجاحات متميزة في تنفيذ مشروعاتها.

وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة طاقاتها التصنيعية وإمكانياتها التكنولوجية والبشرية للمساهمة في تنفيذ المشروعات وجذب الاستثمارات التي تخدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
لتعزيز التصنيع المحلي.. مشروعات مشتركة بين اقتصادية قناة السويس والعربية للتصنيع
لتعزيز التصنيع المحلي.. مشروعات مشتركة بين اقتصادية قناة السويس والعربية للتصنيع
لتعزيز التصنيع المحلي.. مشروعات مشتركة بين اقتصادية قناة السويس والعربية للتصنيع
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