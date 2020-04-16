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حوادث

ضبط ٢ طن أغذية فاسدة..ومدير مخبز استولى على ٦٥٠ الف من أموال الدعم

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:53 م
اللواء نبيل سليم
اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة
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كتب محمد صبرى
واصل رجال مباحث التموين باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة جهودهم لمواجهة الغش التجارى وجشع التجار .

فقد تمكنت القوات من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس لحيازته ٢ طن سلع غذائية "كبده - رنجة" بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لإستيلائه على مبلغ ٦٥٠ الف جنيه من أموال الدعم عن طريق التلاعب.

 وتبين ان المتهم إختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية دون إنتاجه فعليًا بصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعها فى السوق السوداء طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من وزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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