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ثقافة

وتشرق المدينة.. معرض للفنان بيتلر بلودو بجاليري آرت مزاج

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يستضيف جاليري آرت جاليري مزاج معرض"وتشرق المدينة" للفنان بيتلر بلودو ، وذلك يوم الأحد المقبل إلى الخميس من العاشرة صباحا حتى الثالثة  عصرا.

يتناول معرض الفنان بيتر بلودو "وتشرق المدينة"البيئة الحضرية في القاهرة التى جسدها بشكل فوضوية ومُغبر . والقاهرة في لوحاته تبدو في هندستها متعددة الطبقات ومهملة وغير متجانسة. ورغم ذلك يبدو الفنان مفتونًا بهذا المشهد الحضري البائس إلى حد ما. 

تجسد اللوحات أيضًا الصورة المعقدة للمناظر الطبيعية مع البشر وعوالمهم الخاصة من خطوط الغسيل والقمامة وأطباق الأقمار الصناعية. 

تتنوع لعبة الضوء على هذه الأشكال الهندسية الصلبة والبنايات بشكل استثنائي.

أنجز الفنان معرضه من خلال معايشة طويلة لأجواء القاهرة، حيث سعى إلى أن يصبح جزءًا من البيئة المحيطة ، مما سمح له بالتقاط جماليات الفوضى في القاهرة، وحاول التعبير عن مراحل الضوء المتغيرة من الأضواء الناعمة في الصباح إلى الضوء القاسي في منتصف النهار إلى الظلال الطويلة في المساء.

ولد بيتر بلوداو في برلين ، وتربى في أيرلندا مع والديه الفنانين، و بعد تخرجه تخصص فن الطباعة الجميلة من مدرسة ليمريك للفنون في عام 1990 ، وتعد غالبية أعماله منحازة لعمارة المدن مثل لوحاته عن مدينتي برلين وباريس، ومؤخرا لوحاته عن القاهرة.

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