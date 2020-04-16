مرسيدس تصنع أجهزة تنفس جديدة لمكافحة فيروس كورونا

عرضت فضائية " الان " فيديو لمرسيدس تصنع مساعدات تنفس جديدة لمكافحة فيروس كورونا .
سلط فريق مرسيدس فورمولا 1 الضوء على عملية الإنتاج في المساعدة على تنفس الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP) , مساعدات تنفس جديدة, يمكنها أن تساعد المرضى من الشفاء من فيروس كورونا.
وتم انتاج النسخة الجديدة من اداة التنفس في أقل من أسبوع ، والتي سيتم تجربتها في مستشفيات لندن. كما تم استخدام أجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمرفي الصين وإيطاليا لتوصيل الهواء والأكسجين إلى رئة المرضى لمساعدتهم على التنفس دون الحاجة إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي.
و سيتم تسليم مئات الأجهزة إلى مستشفى كلية لندن الجامعية لإجراء التجارب ، قبل طرحها في مستشفيات أخرى. و استغرق تطوير الجهاز الجديد أقل من 100 ساعة و يشمل الفريق الذي يعمل عليه أيضًا شركة Oxford Optronix ، وهي شركة صغيرة تقوم بتصنيع شاشات الأكسجين لأجهزة CPAP.
سلط فريق مرسيدس فورمولا 1 الضوء على عملية الإنتاج في المساعدة على تنفس الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP) , مساعدات تنفس جديدة, يمكنها أن تساعد المرضى من الشفاء من فيروس كورونا.
وتم انتاج النسخة الجديدة من اداة التنفس في أقل من أسبوع ، والتي سيتم تجربتها في مستشفيات لندن. كما تم استخدام أجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمرفي الصين وإيطاليا لتوصيل الهواء والأكسجين إلى رئة المرضى لمساعدتهم على التنفس دون الحاجة إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي.
و سيتم تسليم مئات الأجهزة إلى مستشفى كلية لندن الجامعية لإجراء التجارب ، قبل طرحها في مستشفيات أخرى. و استغرق تطوير الجهاز الجديد أقل من 100 ساعة و يشمل الفريق الذي يعمل عليه أيضًا شركة Oxford Optronix ، وهي شركة صغيرة تقوم بتصنيع شاشات الأكسجين لأجهزة CPAP.