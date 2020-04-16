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محافظات

أبرزها إنهاء عزل قرية أبوربيع.. 3 قرارات من محافظ الإسماعيلية لمواجهة الوباء

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، 3 قرارات بإنهاء إجراءات العزل التى تم تنفيذها وإنهاؤها تمامًا بعدة اماكن مع التأكيد على حتمية الالتزام التام باتباع كافة المعايير الصحية والتعقيم والتطهير اليومي، تحت إشراف ومتابعة مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة. 

وبحسب بيان، الخميس، شملت القرارات قرار المحافظ رقم ٢٢٩ لسنة ٢٠٢٠ بإنهاء إجراءات العزل بشأن محلات دجاج زمزم وسوبر ماركت وجزارة محرز الكائنة بالمرحلة الخامسة اعتبارًا من أمس الأربعاء، شريطة التزام اصحابهابكافة المعايير الصحية وارتداء العمال الكمامات والجوانتيات والتطهير اليومي. 

كما أصدر القرار رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إنهاء إجراءات العزل بشأن عزبة ابو ربيع الكائنة بقرية السبع أبار شرقية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، اعتبارًا من غدٍ الجمعة. كذلك القرار رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على انهاء إجراءات العزل بشأن مطعم حلمى المشويات الكائن بمنطقة المحطة الجديدة بحي أول، وذلك بداية من اليوم الخميس.
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