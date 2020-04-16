تقرير عن مستجدات انتشار فيروس كورونا فى العالم.. فيديو





ووفقا للتقرير، أوقع فيروس كورونا المستجد أكثر من 130 ألف وفاة في العالم، أكثر من ثلثيها في أوروبا. وفي المجموع بلغ عدد وفيات الوباء في العالم منذ أول ظهور له في الصين في ديسمبر، 131319 حالة من أصل مليونين و29 ألفا و 917 إصابة مؤكدة، بينها 88716 في أوروبا من أصل مليون و32 ألفا و227 إصابة في القارة التي تعد الأكثر تضررا من الفيروس.





أما في الولايات المتحدة فبلغ عدد الوفيات 26950 حالة، تليها إيطاليا مع 21645 حالة، وإسبانيا مع 18579 حالة، ثم فرنسا مع 17167 حالة.





إسبانيا

أحصت إسبانيا الخميس 551 وفاة جراء وباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة، مسجّلةً ارتفاعا طفيفا بعدد الوفيات اليومي مقارنةً بالانخفاض المسجّل الأربعاء، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية. في المجمل، أودى المرض بحياة 19130 شخصًا في ثالث بلد أكثر تضررًا من الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا. إلا أنه يتمّ التشكيك بهذه الحصيلة أكثر فأكثر إذ إن السلطات الإقليمية في مدريد وكاتالونيا تحدثت عن آلاف الوفيات غير المسجّلة ضمن الحصيلة الوطنية.





المغرب

إرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 2251 حالة مؤكدة ، بعد تسجيل 263 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما وصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 128 حالة وفاة.





الصين/الولايات المتحدة

تعهّدت الولايات المتحدة والصين بالتنسيق لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ، رغم التوترات القائمة بينهما. وتتهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين بأنها "أخفت" خطورة الوباء عندما ظهر في الصين، وجمّدت الثلاثاء المساهمة المالية الأميركية في منظمة الصحة العالمية، متهمةً إياها بأنها منحازة إلى الصين. وشدّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مكالمة هاتفية مع أعلى مسؤول في الحزب الشيوعي الصيني للسياسة الخارجية يانغ جييشي الأربعاء مجددا على "ضرورة" الشفافية الكاملة وتشارك المعلومات لمكافحة وباء كوفيد-19 وتجنّب أوبئة في المستقبل". لكنه حاول أيضا الظهور بمظهر المتعاون عندما أشار في بيان لوزارة الخارجية الأميركية عن الاتصال، إلى المساعدة التي قدمتها واشنطن إلى بكين في كانون الثاني/يناير، والصادرات الصينية من معدات طبية إلى الولايات المتحدة "للاستجابة إلى طلب حيوي".





الكويت

وزارة الصحة الكويتية تعلن عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1524.





الأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "وحده لقاحا آمنا وفعالا، يسمح للعالم بالشعور بعودة الحياة إلى طبيعتها" على صعيد فيروس كورونا كوفيد 19 آملا أن يتوفر قبل نهاية السنة.





فرنسا

ألغي مهرجان إيكس-أن بروفانس أحد أعرق مهرجانات الأوبرا في العالم بسبب الأزمة الصحية الراهنة بعدما كانت دورته الثانية والسبعون مقررة من 30 حزيران/يونيو إلى 18 تموز/يوليو، على ما أعلن مديره العام. وانضم بذلك إلى سلسلة من المهرجانات الملغاة خلال الصيف في فرنسا والعالم بسبب وباء كوفيد-19 واجراءات العزل المتخذة التي تحول دون إجراء التدريبات واعداد الديكورات والملابس. وقال المدير العام للمهرجان بيار أودي في بيان "نظرا للمستجدات على صعيد القيود الصحية بعد 11 أيار/مايو (الموعد المحتمل لبدء تخفيف العزل في فرنسا) ندرس إمكانية أن نقترح بفضل البث التدفقي حضورا معينا للمهرجان وانتاجاته للعام 2020".













عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا عن، آخر أخبار و مستجدات فيروس كورونا فى العالم.