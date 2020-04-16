56 % من قراء صدى البلد يتوقعون نجاح النهاية أول مسلسل خيال علمي مصري

أجرى موقع صدى البلد الإخباري استطلاعا لرأي القراء حول مصير مسلسل النهاية، والذي يعد أول مسلسل خيال علمي مصري.





وتوقع 56% من القراء نجاح المسلسل، فيما رأي 28% من القراء أن المسلسل لن يلقى النجاح المنتظر، بينما أعرب 16% عن عدم اهتمامهم بهذا الشأن.







وتصدر الفنان يوسف الشريف تريند يوتيوب مصر ببرومو مسلسله الجديد "النهاية" الذي سينافس من خلاله في موسم السباق الرمضاني 2020.





وخطف البرومو الأنظار إليه منذ عرضه على "يوتيوب"، ولقى العديد من ردود الأفعال الإيجابية تجاه صناع العمل، خاصة أنه يقدم فكرة مختلفة، فضلا عن التقنية المبهرة التى شبهها البعض بأعمال الخيال العلمى التي تعرض في هوليوود.





