رئيس مدينة القصير: استمرار أعمال التعقيم والتطهير بجميع المواقع

أكد اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، الخميس، استمرار أعمال التعقيم والتطهير بكافة المواقع، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدن المحافظة.





وأشار البدرى إلى أن هناك مجموعات عمل بكافة الجهات المعنية تعمل على قدم وساق، مشيدا بجهود كافة القطاعات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والشباب المتطوعين فى أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الحيوية والمساجد والكنائس والشوارع الفرعية والرئيسية.

وأوضح رئيس مدينة القصير، أنه تم التوجيه بتكثيف الحملات المسائية، وذلك طبقا للخطة الموضوعة التى استهدفتها الوحدة المحلية لمنع تفشى الإصابة بالفيروس المستجد.





وقام قسم الشئون الادارية بالوحدة بتعقيم المكاتب الادارية والطرقات بمبنى الوحدة المحلية لمدينة القصير، وذلك فى إطار تعقيم المنشآت الحكومية.





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