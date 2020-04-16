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أخبار البلد

حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:49 م
رئيس حي شرق مدينة
رئيس حي شرق مدينة نصر يطلق حملة تعقيم لمواجهة فيروس كورونا
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عبد العزيز جمال
وجه اللواء مجدي الوصيف، رئيس حي شرق مدينة نصر المنطقة الطبية بشرق مدينة نصر وإدارة الطب البيطري بشرق مدينة نصر بإرسال فرق عمل لتطهير وتعقيم ديوان حي شرق مدينة نصر. 

كما شملت الحملة تعقيم مباني المصالح الحكومية بالحي، حيث قامت الفرق الطبية بتعقيم وتطهير جميع الأماكن بمقر حي شرق مدينة نصر ومباني المصالح الحكومية والتي شملت (الحوائط والمكاتب والمقاعد ودورات المياه والطرقات). 

وشدد على أهمية استمرار إرسال فرق التعقيم والتطهير للمؤسسات الحكومية والخدمية فى نطاق حي شرق، وتكثيف حملات التعقيم قائلا: "حفظ الله مصر رئيسًا وجيشًا وشرطة وشعبًا عظيمًا". 

وأكد رئيس حي شرق على دعم جهود وزارة الصحة في الحملة القومية لتطهير وتعقيم المصالح والمؤسسات الحكومية ضد فيروس كورونا بناءا على تنفيذ  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالمساهمة في دعم جهود وزارة الصحة والجهات المعنية.
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور
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