حملة تعقيم في حي شرق مدينة نصر لمواجهة وباء كورونا.. صور

وجه اللواء مجدي الوصيف، رئيس حي شرق مدينة نصر المنطقة الطبية بشرق مدينة نصر وإدارة الطب البيطري بشرق مدينة نصر بإرسال فرق عمل لتطهير وتعقيم ديوان حي شرق مدينة نصر.





كما شملت الحملة تعقيم مباني المصالح الحكومية بالحي، حيث قامت الفرق الطبية بتعقيم وتطهير جميع الأماكن بمقر حي شرق مدينة نصر ومباني المصالح الحكومية والتي شملت (الحوائط والمكاتب والمقاعد ودورات المياه والطرقات).





وشدد على أهمية استمرار إرسال فرق التعقيم والتطهير للمؤسسات الحكومية والخدمية فى نطاق حي شرق، وتكثيف حملات التعقيم قائلا: "حفظ الله مصر رئيسًا وجيشًا وشرطة وشعبًا عظيمًا".



