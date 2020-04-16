أستاذ فلك يكشف بشرى سارة عن ساعات صيام رمضان.. فيديو

قال الدكتور محمد غريب، أستاذ الفلك، إن يوم الجمعة بعد القادمة الموافق 24 إبريل هو أول أيام شهر رمضان فلكيا، ولكن الرأي القاطع لبداية الشهر سيعلنه مفتي الجمهورية بعد رؤية هلال رمضان.





وأشار أستاذ الفلك، خلال اتصال هاتفي برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أن بداية شهر رمضان ستكون يوم الخميس أو الجمعة، ولكن بالحسابات الفلكية فالجمعة هو أول أيام شهر رمضان، موضحا أن ساعات الصيام هذا العام تصل إلى 15 ساعة.





وأضاف أستاذ الفلك، أن عدد ساعات الصيام هذا العام أقل من العام الماضي نظرا لاقترابنا من فصل الشتاء، حيث تتراجع بداية الشهر 11 يوما عن العام السابق، وكلما اقتربنا من الشتاء كلما قلت ساعات الصيام.



