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أستاذ فلك يكشف بشرى سارة عن ساعات صيام رمضان.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور محمد غريب، أستاذ الفلك، إن يوم الجمعة بعد القادمة الموافق 24 إبريل هو أول أيام شهر رمضان فلكيا، ولكن الرأي القاطع لبداية الشهر سيعلنه مفتي الجمهورية بعد رؤية هلال رمضان.

وأشار أستاذ الفلك، خلال اتصال هاتفي برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أن بداية شهر رمضان ستكون يوم الخميس أو الجمعة، ولكن بالحسابات الفلكية فالجمعة هو أول أيام شهر رمضان، موضحا أن ساعات الصيام هذا العام تصل إلى 15 ساعة.

وأضاف أستاذ الفلك، أن عدد ساعات الصيام هذا العام أقل من العام الماضي نظرا لاقترابنا من فصل الشتاء، حيث تتراجع بداية الشهر 11 يوما عن العام السابق، وكلما اقتربنا من الشتاء كلما قلت ساعات الصيام.


وتابع أن الرؤية ستكون قبل حدوث الاقتران، مؤكدًا أنه لا نستيطع رؤية الهلال قبل اقتران الشمس والقمر والأرض، مضيفًا ان الرأى القاطع سيعلنه مفتى الجمهورية.

وأوضح أن نهار رمضان هذا العام أقصر من نهار رمضان الماضى، وذلك بسبب تراجع موعد بداية شهر رمضان المبارك كل عام 11 يوما عن موعد بدايته، مشيرًا إلى أن السبب فى زيادة ساعات الصيام هو قرب الدخول على فصل الصيف فمن المعروف  طول نهار فى فصل الصيف.
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