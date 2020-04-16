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رئيس المقاولون العرب: انتهينا من تنفيذ مشروع كوبرى الطيران خلال 55 يوما.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:31 م
المهندس محسن صلاح
المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب
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شيرين عادل
قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن الإدارة تعمل على تحقيق محورين فى تنفيذ أعمالهم تتضمن العمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وكشف رئيس شركة المقاولون العرب، خلال تقرير خاص مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الخميس، عن تنفيذ مشروع كوبرى الطيران خلال 55 يوما، وذلك تمهيدا لافتتاحه الأربعاء المقبل. 

وأضاف رئيس شركة المقاولون العرب أن تنفيذ مشروع كوبرى الطيران اعتمد على جميع المراجعات من جهات الهيئة الهندسية والفنية العسكرية والرقابة الإدارية، وباتخاذ جميع سبل وقاية العاملين ضد فيروس كورونا.

ولفت المهندس محسن صلاح  إلى أن العمل فى المشروع اعتمد على ورديتين عمل صباحية ومسائية على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أنه بمجرد دخول العامل أرض المشروع يتم قياس درجة حرارته، ومن ثم يقوم باستلام أدوات الوقاية من كمامات وجوانتى طبى.

وأوضح رئيس شركة المقاولون العرب، أن الإدارة تحرص أيضا على تباعد العاملين عن بعضهم البعض لتطبيق أقصى وقاية ويتم تحديد هذه الإجراءات بصرامة للوقاية من فيروس كورونا.

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