خلص عليها بالساطور.. حكاية موظف بالمعاش قتل زوجته بالوادي الجديد

سادت حالة من الحزن علي حي الصفا بمدينة الخارجة عندما علم اهالي الحي بمقتل جارتهم التي تقطن بالحي بسبب خلافات زوجية علي المعيشة وضيق ذات اليد.





تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارا من العميد مصطفى مبروك، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بمقتل سيدة على يد زوجها بمدينة الخارجة ووصول جثتها لمستشفى الخارجة العام.





وبدأت الواقعة أمس بورود بلاغ من فتاه لإدارة النجدة عن مقتل والدتها بمدينة الخارجة، داخل غرفة نومها وانتقل رجال مباحث الخارجة، بقيادة الرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، لموقع البلاغ وتبين مقتل "فاطمة .ع"، ٥٢ سنة تقطن بالعمارة 33 بمدينة الخارجة بعد تلقيها عدة طعنات وضربات من زوجها مستخدما ساطورا.





وكشفت تحقيقات المباحث أن زوج القتيلة قتلها بسبب تكرار الخلافات الزوجية بينهم وحدثت مشادة بينهما في منزل الزوجية تصاعدت بينهما مما دفع الزوج إلى ضرب زوجته على رأسها وذراعها ورجلها مستخدمًا ساطورا من المطبخ مما تسبب في مقتل الزوجة داخل غرفة النوم وذلك نحو الساعة 6 صباح اليوم.





وتبين ان الزوج يدعي " أحمد. م. أ" 65 سنة، موظف سابق بالتربية والتعليم، وجرى نقل جثة القتيلة لمشرحة مستشفى الخارجة العام، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 990 إداري مركز شرطة الخارجة لسنة 2020، وتولت النيابة التحقيقات، والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وإعداد تقرير مفصل عن ملابسات وأسباب الوفاة.





وكانت النيابة العامة بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، قررت حبس قاتل زوجته بمدينة الخارجة 15 يومًا على ذمة التحقيقات حيث تعود الواقعة لصباح الثلاثاء الماضي، حيث قتل زوج زوجته الساعة 6 صباحًا إثر خلافات زوجة نشبت بينهما تطورت لقتل الزوج لزوجته داخل غرفة نومها مستخدما ساطورا " سكين كبيرة" كما أمرت النيابة العامة بانتداب طبيب شرعي، لمعاينة جثة قتيلة وإعداد تقرير عن أسباب الوفاة وإرفاقه بالتحقيقات في واقعة القتل.