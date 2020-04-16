شاهد.. أسواق دمياط تتحدى كورونا.. وحملات تموينية لتنظيم التجمعات

تشهد أسواق مدينة دمياط ، إقبالا كبير وزحاما في أسواق السمك بمنطقة القنطرة "سوق السمك"ومنطقة سوق الشرباصي والتجاري، وسط تكدس المواطنين ضاربين بكافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد عرض الحائط.

يأتي ذلك على الرغم من التحذيرات اليومية والمتكررة للدولة من التصدى لانتشار فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس . والتوعية المتكررة والمطالبة بعدم التواجد فى التجمعات والابتعاد عنها هذه الفترة، حفاظا على حياتهم، ولكن دون جدوى، سواء من الباعة أو المواطنين وخاصة بعد أن تصدرت محافظة دمياط أعلى نسب الإصابات والوفيات والتعافي.



وعلى صعيد آخر انتشرت الكثير من المنشورات عبر صفحات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"تحذر الدمايطة من خروجهم من المنازل والازدحام براس البر خوفا على صحتهم وسهولة انتشار فيروس كورونا بين التجمعات، مستنكرين ما قام به البعض من الذهاب لتلك الاسواق دون وعى بمخاطر انتشار الدعوى بسبب تلك التجمعات.

وناشدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المواطنين بعدم التواجد فى الأماكن العامة والأسواق الشعبية التى يتواجد فيها عدد كبير من المواطنين.