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تقرير يكشف سر الـ 6 أيام واتهام أمريكا للصين بالتسبب في انتشار كورونا.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:44 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
عرضت فضائية "سكاى نيوز" تقريرا عن اتهام أمريكا للصين بكونها سببا فى انتشار فيروس كورونا.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" فى تقرير لها، إن الصين أخفت الفيروس لمدة 6 أيام قبل أن تعلن عنه رسميا.

وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس" أنه فى الوقت الذى أعلنت بكين عن الفيروس كان بدأ بالتفشي فعلا فى العالم، لافتة إلى أن الصين كانت تعي خطورة الفيروس ولكنها تكتمت عليه لمدة 6 أيام.

وأضافت تقارير "أسوشيتد برس" أنه كان بإمكان الصين تقليص عدد الإصابات فى العالم إلى الثلثين فى حالة إعلانها عن الفيروس فور انتشاره فى البلاد.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الصينية نفت جميع الاتهامات الموجهة لها من قبل أمريكا، مؤكدة أن كل تلك الأقاويل باطلة.
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