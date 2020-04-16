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هل الكِمامة تقي من الإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب..فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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آيات أحمد
عرضت فضائية " العربية" تقريرًا عن حالات ارتداء الكمامة، خاصة وأن الكثير من الناس يرتدي كمامات محاولين حماية أنفسهم من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويتساءل الكثيرون: هل ينبغي أن يرتدوا الكمامات أثناء الوباء؟

ما تنصح به منظمة الصحة العالمية هو أنك إذا كنت تتمتع بصحة جيدة فإنك بحاجة لوضع الكمامة فقط في حالتين: الأولى وهي إذا كنت تعتني بشخص مصاب بكوفيد-19 أو يشتبه بأنه مصاب بالمرض، والثانية هو إذا كنت تسعل أو تعطس أو تشتبه في أنك مصاب بفيروس كورونا.

فوفقا لخبراء، فإن فائدة الكمامات هي التقاط الرذاذ الذي ينشره السعال والعطس والأنفاس، وهي طرق الانتقال الرئيسية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحوا أن هناك نوعان رئيسيان من الكمامات، الأولى وهي تلك التي يستخدمها الجراحون، وهي عبارة عن شرائط قماشية يتم ارتداؤها على الأنف والفم، وكمامات تكون أكثر التصاقا بالوجه وتوصف أحيانا بأقنعة التنفس.

أما النوع الثاني من الكمامات، مثل "إن 95"، يوفر حماية جيدة لكن غير كاملة من الرذاذ المعدي، بينما يمنح النوع الأكثر تطورا، "إن 99"، حماية أفضل إلا أن البعض يجد التنفس من خلالها عسيرا.
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