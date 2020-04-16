14 طاقما فنيا لتطهير المنشآت الخدمية والحيوية والشوارع في بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار اعمال رش وتطهير وتعقيم المنشآت الحيوية والمؤسسات الحكومية والطرق والمستشفيات وكافة الأماكن التي تشهد تجمعات المواطنين مثل الأسواق والمخابز، وكذلك الاستمرار في ازالة الاسواق العشوائية، والتي تشكل بؤرة خطيرة لانتشار الفيروس المستجد.









يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.









وذكر المحافظ أن أعمال رش وتطهير المنشآت الحيوية والشوارع الرئيسية والفرعية مستمرة في كافة أرجاء المحافظة من خلال ١٤ طاقما فنيًا يقومون بمهام عملهم علي الوجة الاكمل بالتنسيق ما بين الاحياء والطب البيطري ووحدة مكافحة القوارض والحشرات وعدد من المتطوعين تحت اشراف اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة.









وأوضح محافظ بورسعيد ان جميع مستشفيات المحافظة يتم تعقيمها يوميًا بمعدل أكثر من مرتين بالاضافة الي التخلص الآمن من جميع النفايات الطبية والقمامة منها بطريقة آمنة ونقلها الي محارق مديرية الصحة ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية.









وشدد المحافظ علي تكثيف العمل في اعمال التطهير خاصة في الاوقات التي تشهد توقف حركة المواطنين وزيادة معدلات العمل في المناطق الأكثر كثافة.